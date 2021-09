Dichiarazioni d’amore e divertente siparietto: la coppia vip conquista tutti

Sono la coppia vip dell’estate e finalmente sono usciti allo scoperto: la diretta social ha fatto impazzire di gioia i fan

Un duo comico non avrebbe saputo fare di meglio. La coppia vip, recentemente uscita allo scoperto durante l’estate, ha deciso di fare una sorpresa ai suoi followers e si è concessa alle domande più particolari e divertenti, suscitando risate e grandi emozioni.

Stiamo parlando di Anna Tatangelo e Livio Cori: i due hanno iniziato la loro relazione lo scorso marzo, ma soltanto qualche settimana fa hanno deciso di rendere il tutto pubblico. Del resto non c’era più nulla da nascondere, visto che i paparazzi li avevano già ripresi in atteggiamenti intimi.

Ma la Tatangelo, come lei stessa ha dichiarato, stavolta ha intenzione di fare tutto con i tempi giusti: la ferita della storia con Gigi D’Alessio sembra ormai rimarginata, ma non sarebbe saggio commettere di nuovo gli stessi errori.

I due sembrano davvero affiatati e ieri, dal divano della loro residenza, hanno deciso di interagire con i fan e rispondere alle loro domande.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo, le parole che non aveva mai detto sull’amore

Anna Tatangelo e Livio Cori, la coppia vip fa impazzire i fan con l’intervista doppia

“Sei fidanzata? No, sono felicemente single”, si apre con questa domanda retorica l’intervista doppia di Anna e Livio, con il ragazzo che per provocazione prova a dare il suo numero telefonico alle ragazze che lo seguono.

Il siparietto prosegue con alcune domande alla cantante sulla fine della sua vecchia relazione e su come abbia fatto a rimanere in silenzio per tanto tempo: “E’ proprio nel silenzio che poi escono fuori le verità, quindi ci vuole tempo. Dimenticare chi mi ha ferita? Non puoi dimenticare, non devi dimenticare – dice Anna – Anzi è una lezione di vita: impara, cresci, vai avanti”.

C’è anche chi ha chiesto alla Tatangelo come si trova a stare con un ragazzo più piccolo. Lei, sempre in tono ironico, si è finta sua mamma: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna”.

LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo e Livio Cori, tutto vero: il gesto che consacra l’amore

Un vero e proprio siparietto social degno di Sandra e Raimondo, a dimostrazione di quanto in questo momento tra di loro ci sia grande intesa e complicità. La diretta è terminata poco dopo quando i due hanno deciso che film guardare e hanno salutato i loro followers, rimasti davvero contenti di vedere Anna di nuovo felice e sorridente.