Ballando con le stelle, la confessione prima del debutto spiazza tutti

Ballando con le stelle non è solo uno show di intrattenimento ma anche una grande opportunità per mettersi in mostra: la confessione

Manca circa un mese al debutto in tv della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show che da tanti anni ormai accompagna ed allieta il sabato sera di tanti italiani. Il 16 ottobre, in prima serata su Rai 1, Milly Carlucci darà il via alla nuova competizione che vedrà di nuovo sfidarsi i vip accompagnati dal cast di ballerini.

Negli ultimi tempi si è parlato tantissimo sia dei nuovi concorrenti che del caos scatenato dal ballerino Raimondo Todaro: dopo tanti anni di militanza nello show ha deciso di passare alla concorrenza e la Carlucci non l’ha presa assolutamente bene.

C’è invece chi, come Stefano Oradei, è già carico per la prossima edizione e nella sua ultima intervista a Nuovo Tv ha avuto parole di grande riconoscenza verso il programma e verso la storica conduttrice.

Stefano Oradei, il ballerino di Ballando con le stelle ringrazia Milly Carlucci

Stefano in questi anni ha avuto modo di fare tantissimi progressi e di farsi notare nel mondo della tv e dello spettacolo. Come ha ammesso lo stesso ballerino, confrontarsi tutti i giorni con i vip lo ha aiutato tantissimo: “Ho avuto la fortuna di confrontarmi con due allieve quali Nicole Orlando e Suor Cristina, che mi hanno dato modo di confrontarmi con mondi completamente diversi…”.

Ora Stefano si sente pronto per il grande salto: il suo sogno sarebbe quello di lavorare in una fiction per la tv e per questo motivo ha cominciato a studiare canto e recitazione.

Ma nulla sarebbe potuto accadere se non fosse stato per Milly Carlucci. Oradei vede la presentatrice come una vera e propria seconda mamma: “Senza di lei niente di tutto questo sarebbe mai stato possibile…“.

Appuntamento con Stefano e Milly a partire da sabato 16 ottobre. Il ballerino è carico e quest’anno per prima cosa vuole vincere a Ballando con le stelle: “Per ben tre volte, in otto edizioni, sono arrivato terzo…Quest’anno vorrei arrivare più in alto”.