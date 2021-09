Sabrina Salerno è carica per iniziare Ballando con le stelle e lo fa vedere sui social. I fan impazziscono

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice diventata nota agli inizi degli anni 80. Tra i suoi successi troviamo Boys, Hit girl e All of me.

Sempre più presente sul piccolo schermo, Milly Carlucci non si è fatta scappare un personaggio così in voga nel suo programma Ballando con le stelle.

Per Sabrina non sarà tanto difficile dedicarsi alla danza, ma proprio per questo i giudici saranno maggior mente critici nei suoi confronti.

Leggi anche —> Ballando con le stelle 2021: sette concorrenti da capogiro, i nomi

La Salerno quest’estate ha passato tutto il tempo al mare prima di iniziare la nuova sfida che avrà inizio il 16 ottobre in prima serata su Rai 1.

Nelle ultime ore pubblica degli scatti sconvolgenti che lasciano a bocca aperta i fan della cantante.

Vediamo cosa ha fatto di scioccante

Sabrina Salerno, prima di Ballando con le stelle, su Instagram: “Ultimi giorni d’estate…”

Sabrina Salerno è una donna molto attiva sui social. Ama tenere aggiornati i suoi followers sulle sue passioni e sui suoi viaggi.

Almeno una volta al giorno pubblica uno scatto di se, ma quello editato poche ore fa ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sabrina ha passato tutto agosto al mare e sa che l’estate è ormai agli sgoccioli.

Prima di iniziare la nuova avventura a Ballando con le stelle, la futura concorrente decide di salutare le vacanze con una serie di scatti fatti durante

“Ultimi giorni d’estate” scrive la showgirl sui social pubblicando delle foto sconvolgenti.

Sabrina è abbronzatissima, con trucco e smalto perfetto e il capello mosso appena fatto.

Indossa un bikini rosa che lascia poco spazio all’immaginazione: il sopra del costume cerca di contenere a fatica il seno prorompente.

Prova a nascondere le sue curve con un copricostume nero e leggero, ma le due grandi curve continuano a fare capolino.

Leggi anche —> Milly Carlucci, scippo a Signorini: a Ballando con le stelle il vip più richiesto

I fan impazziscono e commentano la foto da tutte le parti del mondo. Per lei solo baci e tanti complimenti e qualcuno arriva addirittura a scrivere: “Per quel viso ci vuole il porto d’armi”.

Sabrina Salerno sta d’incanto e si vede che l’estate le fa molto bene. È ancora sensuale e provocante vestita e in costume.

Lei è determinata a vincere Ballando con le stelle ed è pronta a far ballare nuovamente tutto il mondo insieme a lei.