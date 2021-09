Tommaso Paradiso canta di nuovi inizi, storie d’amore, passione, delusioni e paure. Il cantante si lascia andare ad una profonda rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Tommaso Paradiso come sempre lascia tutti senza parole, o meglio è lui il maestro che sa utilizzare nel modo giusto le parole che toccano i sentimenti. Questa volta però non lo fa nel testo di una nuova canzone, ma nella sua intima confessione.

Tommaso Paradiso è un cantante pop molto apprezzato. Ha iniziato la sua carriera con i compagni che hanno fatto parte dell’inizio del suo viaggio, i The Giornalisti, per poi procedere la sua strada da solista e cantautore.

Tommaso non scrive semplici canzoni, ma sono qualcosa di più. Qualcosa che forse neanche lui sa ben etichettare, ma quello che è certo è che sono quel qualcosa di più di cui non potrà mai e poi mai fare a meno. Gli eventi della sua vita lo confermano.

Tra le notizie, una riguarda l’artista poeta. Il cantante ha passato dei momenti per niente felici nel corso della sua esistenza, uno di questi lo ha rivelato in una confessione molto intima.

Tommaso Paradiso confessa tutto il suo dolore

In uscita a gennaio 2022, Space Cowboy, questo è il titolo del nuovo disco del cantante, annuncio fatto da lui stesso sul suo profilo Instagram. Insieme alla foto ha condiviso la dichiarazione che da parte di una star di successo, nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco le parole:

“Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi nella sala prove di via Carlo Mirabello. Mi preparai mesi per quel provino, ma lui, quel produttore, non venne. Semplicemente si dimenticò, o forse nella sua testa quell’appuntamento non era mai esistito.

Quella mattina piansi, ero deluso, ma cominciai a sognare. E da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza, un grido, un gesto di follia, uno squarcio, la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future, lettere imbustate e spedite con il cuore sopra. Non so se le canzoni siano genitori o figli, non l’ho ancora capito, fatto sta che oggi mi hanno accompagnato qui, in un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare.

Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: “Sto gonfio d’amore”.

E c’è ancora una cosa che voglio dirvi: mi mancate molto. Sì, ho bisogno di voi.

SPACE COWBOY, L’ALBUM, GENNAIO 2022.

Insieme alla toccante dichiarazione che rivela questo inedito retroscena della sua vita, ci informa anche che il 15 settembre uscirà il primo brano dell’album. Insomma, tra una canzone e l’altra, non si sta più nella pelle!