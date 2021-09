Grave lutto nella musica: la famosa cantante muore a soli 39 anni

Scomparso un volto rinomato della musica europea: muore a soli 39 anni

Nelle ultime ore, arriva la tragica notizia: la famosa cantante muore a soli 39 anni.

Diventata nota grazie alla partecipazione ad un programma inglese, la giovane cantante non ce la fa più. La lotta è stata estenuante e la malattia ha vinto.

Vediamo insieme di chi si tratta

Sarah Harding, cantante delle Girls Aloud, scomparsa prematuramente

Sarah Harding è morta serenamente poche ore fa nel suo letto nel Regno Unito.

La giovane cantante ha raggiunto il massimo della sua notorietà nel 2002 partecipando al programma Popstars. Il fine del format era quello di far emergere band maschili e femminili alle prime armi.

Dalla partecipazione, la girl band ha riscosso un grande successo con le canzoni Sound of the Underground, Love Machine, Jump, The Promise e Call the shots.

La band ha poi deciso di prendersi una pausa per poi tornare a suonare nel 2012 rincontrandosi in una reunion.

Ciò ha permesso di pubblicare le greatest list andando poi in tournée in giro per l’Europa.

Nel 2013 il gruppo femminile si è ufficialmente separato e Sarah ha dovuto combattere da sola contro una brutta malattia.

Parla la mamma di Sarah Harding: “È tristemente scomparsa”

Ha dare la notizia della prematura scomparsa di Sarah Harding ci pensa la mamma Marie.

La giovane cantante combatteva contro un tumore al seno da anni che poi ha intaccato gli altri organi del suo corpo portandola alla morte a soli 39 anni.

La mamma pubblica uno scatto della figlia in bianco e nero e racconta cosa è successo sul suo profilo Instagram: “È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente scomparsa”.

”Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto strenuamente, dalla diagnosi fini al suo ultimo giorno. Se ne è andata pacificamente questa mattina” scrive la madre della cantante.

Ringrazia chi ha supportato sua figlia in questo tortuoso cammino e conclude: “So che non vorrà essere ricordata per la sua lotta contro questa terribile malattia: era una stella luminosa e splendente e spero che sia così che potrà essere omaggiata”.

I fan, alla notizia, sono rimasti scioccati, ma erano pronti a questo momento. La cantante, infatti, aveva reso pubblica la sua condizione di salute.

Sarah ha pubblicato il libro delle sue memorie nel 2021 e in un estratto del volume ha scritto queste parole: “A dicembre il mio dottore mi ha detto che il prossimo Natale sarebbe stato probabilmente l’ultimo”.

Purtroppo, per Sarah Harding è stato proprio così. Morta a soli 39 anni, ci stringiamo ai familiari e sicuramente la ricorderemo per le sue sensazionali esibizioni.