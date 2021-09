Tutto pronto per il Grande Fratello Vip 6: ecco tutti i concorrenti

Grande Fratello Vip 6 è pronto: si va in scena! In seguito agli accurati casting, ecco chi è stato scelto come concorrente per la prossima stagione televisiva.

Grande Fratello Vip 6 è pronto per sconvolgere la quotidianità dei telespettatori: i concorrenti stanno arrivando! La prossima stagione televisiva è ricca di novità, ad iniziare dalla scelta di coloro che saranno i protagonisti nella prossima edizione della casa più chiacchierata d’Italia.

Grande Fratello Vip 6 ha terminato i casting, e ci sono dei nomi che hanno sconvolto tutti. Alfonso Signorini, conduttore ormai da un paio di anni della trasmissione, la sa lunga in fatto di selezione di personaggi interessanti. Il presentatore è un abile stratega pronto ad indirizzare al meglio le dinamiche all’interno del programma, iniziando proprio dai concorrenti.

La notizia rallegra tutti, specialmente in seguito all’ultima catastrofica novità trapelata. La news riguarda proprio la rovina del reality, una possibilità che mai nessuno si sarebbe aspettato. Fortunatamente però c’è un rimedio a tutto, uno di questi è proprio quello di iniziare dalle storie dei personaggi.

Le storie dei prossimi gieffini sono da non perdere per nessun motivo, specialmente il loro intrecciarsi rivelerà degli scenari del tutto inediti.

Grande Fratello Vip 6: i protagonisti della nuova edizione

La prossima stagione televisiva è decisamente da perdere la testa, specialmente se si conoscono i nomi dei futuri gieffini! I Vipponi di Alfonso Signorini sono stati provinati, esaminati e scelti per intrattenere il pubblico a casa con le nuove storie in onda dal 13 settembre in prima serata su Canale 5!

In seguito all’ultimo clamoroso litigio scoppiato tra due gieffine, le notizie non sembravano promettere nulla di buono. In realtà però le cose sono andate diversamente, infatti il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aggiorna i telespettatori della bomba in arrivo.

Volti nuovi e freschi si mescolano a beniamini del passato! Ecco la foto del cast al completo:

Insomma, la foto dice tutto! Il cast in questione è composto da personaggi già conosciuti nel mondo del reality, ma anche di volti freschi e meno noti che non ci si sarebbe mai aspettati di vedere. Non resta che aspettare giorno 13 settembre per vederne delle belle, che il Grande Fratello Vip 6 abbia inizio!