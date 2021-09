Overdose da cocaina per la famosa attrice: gravi condizioni

Overdose da cocaina per attrice amatissima. La dipendenza da alcol e droghe è la principale causa di morte di persone tormentate, lei è in pessime condizioni.

Overdose di cocaina per nota attrice, le condizioni sono molto gravi. Il tunnel delle droghe è un oscuro preludio alla condanna ad un bivio senza uscite: la dipendenza ad alcol e droghe è una piaga sociale. Esistono diversi tipi di dipendenze, ma proprio quella della cocaina si manifesta tra i più abbienti, cioè quelli che possono maggiormente permettersela.

La cocaina fa andare in overdose quando è assunta in eccesso o e tagliata male dalle sostanze da taglio per aumentarne il peso, i più gettonati materiali come il marmo, o il comunissimo bicarbonato di sodio. Insomma, delle trappole mascherate da rifugio sicuro dalla monotonia e in vista del divertimento, ma ciò che si cela è di gran lunga peggiore.

Sono diversi i modi di manifestare malessere delle star, una di queste famosissima dieci anni fa è tornata a parlare di sé per la tristezza vissuta.

L’attrice in questione è stata colpita da overdose. Ecco chi è.

Overdose da cocaina: morte e dissoluzione per attrice

Le star americane sono quelle più in voga e ammirate, basta ricordare l’ultima Réunion di un gruppo di famosissimi che dopo più di dieci anni tornano a far parlare delle loro scorribande, hanno tutt’ora un successo incredibile. Purtroppo, ad ogni piacevole notizia inerente il successo, se ne aggiungono delle altre molto tristi.

L’accaduto in questione è sotto gli occhi di tutti ed è molto grave, si tratta di un caso di overdose da cocaina che ha causato tre morti e delle pessime condizioni per l’attrice in questione, la comica Kate Quigley!

Kate Quigley, attrice, comica e modella americana. Ha presentato Playboy Tvs Undercover e gli AVN Awards, acquisendo sempre più notorietà tra le star americane del momento più in voga. Bella e irriverente è nel pieno della sua ascesa televisiva, ma cade nel tranello delle droghe. Superstite di una partita di cocaina fatale, muoiono suoi tre amici.

Il 4 settembre 2021 partecipa ad una festa a Los Angeles insieme agli amici Fuquan Johnson di 43 anni, Natalie Williamson 33 anni ed Enrico Colangeli 48. Tutti morti per aver tirato una partita di cocaina contaminata dal Fentanyl, tranne lei che è in pessime condizioni in ospedale come fa sapere Caffeina. I tre sono stati trovati morti nell’appartamento a Venice Beach.

Fuquan Johnson era un cabarettista molto amato e scrittore del programma televisivo “Comedy Parlor Live”, anche Enrico Colangeli era un attore comico molto promettente. Le morti sconvolgono la scena delle showbiz, perché erano volti moto noti. Le notizie su Kate sono pervenute grazie a Brian Redban, amico dell’attrice, che condivide gli screenshot con i messaggi dell’amica che comunica che sta bene.

Insomma, una brutta storia quella delle dipendenze. Che sia per divertimento o per fuggire dai problemi, in ogni caso si tratta di un terribile evento che sconcerta i fan.