Nonostante i suoi 78 anni, Harrison Ford è pronto a tornare nei panni di Indiana Jones. Il popolare attore sarà protagonista nell’ultimo episodio della saga. Ecco chi sono gli attori più vecchi di Hollywood

C’è sempre tempo per tornare in scena: ecco perché Harrison Ford ha deciso di interpretare per l’ultimo volta Indiana Jones nell’ultimo episodio della celebre saga, in uscita nel 2022. Nonostante i suoi 78 anni suonati, il popolare attore vestirà per l’ultima volta i panni del suo celebre personaggio.

E poco importa se l’età è quella di un “nonnetto”, la voglia di avventura e di far sognare il proprio pubblico resta intatta. A 78 anni, l’attore americano chiuderà la famosa saga, nel film che uscirà nel 2022 nelle sale e che avrà la regia di James Mangold. L’episodio conclusivo della saga è previsto per luglio 2022 e sarà prodotto dalla Disney.

Indiana Jones torna nell’ultimo episodio della saga: appuntamento nel 2022

Si parla di un coinvolgimento di Harrison Ford anche per futuri progetti legati ai super eroi della Marvel e a Guerre Stellari, altra saga che ha visto il popolare attore protagonista. Intanto, le riprese del prossimo Indiana Jones non sono ancora cominciate: si partirà nella primavera del 2021, a 40 anni dal primo film: l’indimenticabile “I predatori dell’Araca Perduta”, che nel 1981 inaugurò un filone di grande successo.

Harrison Ford, come Clint Eastwood, Silvester Stallone e Arnold Schwarzenegger sono in piena terza età (soprattutto l’ormai 90enne Eastwood) ma sono ancora in grado di regalare emozioni al pubblico di tutto il mondo. Spesso con interpretazioni di calibro e che lasciano il segno. Stavolta toccherà ad Harrison Ford interpretare al meglio un Indiana Jones ormai in piena età da “pensionato”.

