Star Wars, Darth Vader: morto l’attore che lo interpretava

Lutto nel mondo del cinema: è morto l’attore di Star Wars, David Prowse: era lui che interpretava Darth Vader nella prima trilogia. Lutto per milioni di appassionati in tutto il mondo

Milioni di fans di Star Wars sono in lutto: è morto l’attore David Prowse, che interpretava Darth Vader nella prima storica trilogia dei film di fantascienza più famosi. L’attore nato a Bristol, aveva 85 anni. L’annuncio questa mattina da parte dell’agenzia che lo ha gestito per moltissimi anni. Prowse era noto e amato dai fans di Star Wars per la particolarità di aver recitato sempre mascherato. Il corpo del celebre “cattivo” Dart Vader era il suo: fisico muscoloso e massiccio. Ma la voce, invece, era di un doppiatore. L’attore era molto popolare nel Regno Unito: nel 2000 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico per una campagna di sensibilizzazione contro gli incidenti stradali.

David Prowse, the champion English weightlifter and bodybuilder who supplied his 6-foot-7 frame — but not the voice or the deep breathing — to portray Darth Vader in the original ‘Star Wars’ trilogy, died early in the morning on Saturday https://t.co/ssWdfYgZDf pic.twitter.com/MgWCONp5vh — The Hollywood Reporter (@THR) November 29, 2020

Di fatto, la carriera di attore di Prowse si chiuse con Star Wars, ma in precedenza aveva avuto ruoli in importanti film come “Arancia Meccanica”. In più, aveva interpretato Frankenstein in tre occasioni. Prowse è morto dopo una breve malattia, e ha gettato milioni di fans di Star Wars nello sconforto. Proprio il fatto che l’attore interpretò il mitico Darth Vader senza mai comparire in volto, aveva dato a Prowse un’aurea quasi mitica e di profonda ammirazione. Lo stesso attore si diceva un grande ammiratore della saga, dimostrando di non aver mai “sofferto” l’aver recitato in dei film così importanti senza mai mostrare il suo viso. Il britannico ha interpretato Darth Vader in “Guerre Stellari” (1977), “L’Impero colpisce ancora” (1980) e “Il ritorno dello Jedi” (1983).

