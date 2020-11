Maradona, presunto figlio chiede la riesumazione del cadavere

Non c’è pace per Diego Armando Maradona, nemmeno da morto: a pochi giorni dal suo funerale, e con il lutto ancora vivo in tutto il mondo, spunta un ennesimo presunto figlio. Ha addirittura chiesto la riesumazione del cadavere per il test del dna.

Diego Armando Maradona non trova pace, nemmeno da morto. A pochi giorni dalla sua sepoltura, spunta un (ennesimo) presunto figlio illegittimo, che ha addirittura chiesto la riesumazione del cadavere. Un atto indelicato mentre il mondo piange ancora il grande campione scomparso mercoledì pomeriggio per un arresto cardio-circolatorio a Buenos Aires, nel quartiere Tigre. Il giovane, che dice di essere figlio del Pibe, è un ragazzo argentino di 19 anni, il suo nome è Santiago Lara.

Maradona, spunta un quarto figlio illegittimo

Il giovane ha fatto sapere di aver presentato, tramite i suoi avvocati, una richiesta di riesumazione del cadavere di Maradona per poter effettuare un test del dna. Il ragazzo sarebbe figlio di una relazione tra l’ex calciatore è una modella di nome Natalia Garat, morta di tumore a soli 23 anni. Il giovane – scrivono i media argentini – avrebbe anche disposto una diffida per la cremazione del corpo del grande Diego, per evitare che non si possa più risalire al suo dna. Il giovane ha comunque specificato che il suo obiettivo non è entrare nella corsa all’eredità, ma semplicemente di riconoscere il suo vero padre. Maradona ha riconosciuto in questi anni cinque figli, mentre per altri tre nati a Cuba è in corso un processo di certificazione.

Una maglia speciale in stile Argentina per il suo Napoli

E intanto il suo Napoli questa sera al San Paolo (che presto si chiamerà “Stadio Diego Armando Maradona”) contro la Roma scenderà in campo con una maglia speciale. Si tratta di una divisa in stile “Argentina”, con strisce verticali bianche e azzurre. E’ questo uno dei modi che il club partenopeo ha ideato per omaggiare la memoria del grande Diego Armando Maradona. Non è la prima volta che il Napoli utilizza una maglia in stile Argentina in onore di Diego, ma sicuramente questa sarà l’occasione più sentita e commovente.

Ti potrebbe interessare anche – Morte Maradona, scatta l’indagine dopo accuse di omicidio