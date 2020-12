Lewis Hamilton, l’outfit stupisce: vestito particolare nel paddock

Lewis Hamilton torna a correre dopo la positività al Coronavirus. Il suo rientro nel paddock della Mercedes desta la curiosità di tutti: il motivo è il suo stravagante abbigliamento. Un outfit molto particolare

Lewis Hamilton è tornato. Il super campione di Formula 1 è pronto a tornare alla guida della sua Mercedes dopo essere guarito dal Coronavirus. Il pilota ha saltato il Gran Premio di Sakhir: non era mai accaduto nella sua brillante carriera. Da quando l’inglese corre in Formula 1, era il 2007, non aveva mai saltato un Gram Premio.

Ma ora è pronto a tornare per la passerella finale. Di tale si tratta, visto che Hamilton ha già in tasca questo campionato del mondo. Ma il concetto di passerella si estende anche al termine più stretto: perché il ritorno di Hamilton è stato quello di una vera e propria star della moda.

Hamilton, un outfit molto particolare

Il suo “outfit” era molto particolare. Il pilota è entrato nel paddock Mercedes con un vestito davvero particolare. Un abito a tinte bianche e nere che sta facendo il giro dei social. Particolare e originale, di certo non elegante, ma che ha lasciato il segno. Hamilton era risultato positivo al Covid-19 dopo il GP del Bahrain: è stato costretto a rimanere fermo per circa 10 giorni.

Mercoledì ha fatto il test che ha dato risultato negativo. Il campione è subito volato ad Abu Dhabi per rimettersi al lavoro, e questa mattina è tornato al volante della sua fiammante Mercedes per le prove libere dell‘ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Titolo che l’inglese ha già vinto in anticipo per la settima volta nella sua carriera.

