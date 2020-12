Cyberpunk 2077: cosa è il videogioco di cui tutti parlano

Cyberpunk 2077 è il nuovo videogioco appena uscito per console e pc. Si tratta di un gioco di ruolo futuristico di cui si parla molto. Ecco perché

Si chiama “Cyberpunk 2077” ed è il videogioco di cui tutti parlano. Appena uscito per pc e console (Xbox, Playstation e Google Stadia) è diventato subito oggetto del desiderio di milioni di giocatori nel mondo. Si tratta dell’ultimo videogame del team polacco “CDProject” diventati famosi per la saga di “The Witcher”, tratta da una serie di libri e da cui è stata fatta anche una serie tv di successo targata Netflix. Cyberpunk 2077 è anch’esso un gioco di ruolo, che si richiama a un game board, ossia un gioco da tavola. Stavolta, il fantasy ha lasciato il posto a un’ambientazione fantascientifica. Nel gioco si interpreta un mercenario a caccia della formula della vita eterna. Il gioco sta avendo molto successo.

Cyberpunk 2077 è il videogioco del momento

Uscito ieri, giovedì 10 dicembre, è già diventato oggetto del desiderio di molti utenti di pc e console. Ha richiesto sette anni di sviluppo, e sin dai primi annunci ha mostrato una grafica fotorealistica e un’ambientazione suggestiva. Un gioco che sembra una produzione Hollywoodiana. E non a caso tra i protagonisti, seppur in forma virtuale, c’è Keanu Reeves, attore “culto” interprete della saga di Matrix. E’ proprio l’accostamento con la celebre saga di film fantascientifica ha reso Cyberpunk così appetibile. Un mondo molto fitto e realistico in cui immedesimarsi, dove c’è la possibilità di guidare veicoli, svolgere tutte le attività possibili per immergersi in un mondo alternativo e futuristico. Non mancheranno cyborg, scontri a fuoco, una trama fitta e piena di colpi di scena. Il lato più suggestivo del gioco è che le nostre scelte influenzeranno gli eventi e persino l’aspetto dell’enorme città che dovremo esplorare, Night City.

