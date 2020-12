Walt Disney è nato il 5 dicembre 1901. Proprio nel giorno del suo compleanno scopriamo alcune curiosità sul creatore di Topolino e company

Walt Disney è stato uno dei padri fondatori dei film d’animazione e tra di loro è sicuramente il più famoso.

Chi di noi, da bambino ma anche in età più adulta, non ha avuto occasione di rilassarsi e divertirsi davanti a uno dei suoi capolavori? Chi non è cresciuto con i suoi cartoni animati e con i suoi personaggi più famosi, come ad esempio Topolino e Paperino?

Chi non ha mai sognato di passare un weekend a Disneyworld, il parco a tema più famoso al mondo?

Tutto questo è nato dalla mente e dall’iniziativa di Walt, nato appunto proprio oggi, il 5 dicembre del 1901.

Ma escluse le opere più famose del produttore americano, ci sono molti aspetti e curiosità del personaggio che solo in pochi conoscono.

Ne abbiamo cercate e raccolte alcune per proporvele proprio oggi, in occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno.

Il film preferito di Walt Disney

Disney amava in particolar modo gli animali. Il sentimento nacque in lui sin da ragazzo. Sembra che l’episodio scatenante sia stata l’uccisione, involontaria, da parte sua di un piccolo gufo.

Ecco quindi che la decisione dell’artista fu quella di dare voce e parola agli animali, rendendoli “umani”. Ed ecco perchè tra i suoi film preferiti ci sono “Dumbo” e “Bambi”, pellicole in cui appunto gli animali rappresentati hanno bisogno di protezione e tenerezza.

La rappresentazione di Disney in un suo cartone animato

Molti personaggi dei film Disney sono stati ispirati a persone realmente esistite. E’ il caso di Biancaneve, ad esempio, modellata sull’attrice Claudette Coubert. O di Aladdin, ispirato a Tom Cruise, o di Belle, ispirata ad Audrey Hepburn.

Anche lo stesso Walt Disney fu d’ispirazione per un personaggio: si tratta di Mago Merlino, protagonista di “Spada nella Roccia”. Il suo carattere geniale ma allo stesso tempo permaloso e soggetto a sbalzi d’umore ispirò i disegnatori dell’epoca, che ovviamente si guardarono bene dal comunicarglielo.

Walt Disney: altre curiosità

Delle altre curiosità raccolte sulla vita di Disney ce ne sono alcune davvero interessanti. Ve le elenchiamo rapidamente qui sotto.