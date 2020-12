Programmi Tv oggi 5 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 5 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

In questi giorni in molte zone d’Italia uscire è quasi impossibile, se non per necessità. Inoltre, dalle 22 in poi, scatta il coprifuoco.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

Che sia intrattenimento, un bel film o qualsiasi sport vi piaccia, non c’è niente di meglio in questi giorni di pandemia che trascorrere la serata da soli o in compagnia gustandosi il proprio programma tv preferito.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 5 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quanto riguarda l’intrattenimento, stasera in prima serata su Canale 5 ci sarà “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker dove un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti ed esperti di musica guidati da J-Ax.

Su Rai1 spazio all’ultimo concerto dei Pooh a San Siro per onorare la memoria di Stefano D’Orazio, componente del gruppo scomparso qualche settimana fa.

Film in tv oggi: azione e romanticisimo

Per chi invece sceglierà di godersi un bel film, stasera bisognerà decidere prima il genere. Tante le pellicole trasmesse: si va dall’action movie alla commedia romantica. E cominciano a vedersi anche i primi film di natale.

Ecco la lista completa di tutti i film in onda in prima serata:

Rai 4 21:22 Assassini nati natural born Killers

Rai Movie 21:10 Insonnia d’amore

Italia 1 21:20 Inside Out

Rete 4 21:22 The Family Man

Iris 21:00 Il collezionista

Italia 2 21:10 La casa 2

Cielo 21:20 Tranquille donne di campagna

La7 21:15 Al vertice della tensione

TV8 21:30 Un principe per Natale

Paramount 21:10 Lettere d’amore

Spike 21:30 Urban Justice – Citta’ violenta

Canale 20 Mediaset 21:04 Man of Tai Chi

Cine 34 21:00 Vamos a matar companeros

Programmi di oggi: lo sport in tv

Torna la Serie A con la decima giornata del campionato italiano. Alle 15 apre il weekend Spezia-Lazio, alle 18 il derby della mole tra Juventus e Torino. Stasera, in diretta su DAZN alle 20.45, l’Inter se la vedrà in casa col Bologna.

Se siete invece amanti della pallavolo, su RaiSport ci sarà la sfida di Serie A1 Femminile tra Perugia e Novara.