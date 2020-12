Indovina il vip misterioso. Il suo matrimonio ha fatto molto discutere

By

Il vip misterioso di oggi è un personaggio molto noto, che ha fatto parlare tanto il giorno del suo matrimonio. Ha partecipato a Miss Italia

Oggi vi invitiamo a indovinare qual è il vip misterioso del quale vogliamo parlarvi.

E’ una donna molto bella, lavora nel mondo dello spettacolo ed è molto famosa.

E’ italiana e ha partecipato anche ad alcuni concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia qualche anno fa.

E’ una showgirl ma è stata anche una modella e un’attrice, sia per il cinema che per la televisione.

Ha anche condotto diversi programmi televisivi, sia per le reti Mediaset che per la Rai.

Il suo nome è entrato nelle case di tutti gli italiani grazie al suo matrimonio, che ha fatto molto discutere.

Il motivo è la notorietà del marito, un uomo molto molto conosciuto nel nostro paese.

Chi è il vip misterioso? E’ una ragazza made in sud

Il vip misterioso di oggi è un volto noto della televisione italiana.

Ha recentemente presentato una trasmissione comica per le reti Rai negli studi di Napoli.

La trasmissione in questione è Made in Sud e lei (ma l’avevate già capito!) è Elisabetta Gregoraci.

La bella presentatrice calabrese è il vip misterioso di oggi, complimenti a chi ha indovinato.

Andiamo a vedere la carriera di Elisabetta, provando ad offrirvi qualche curiosità.

Elisabetta Gregoraci, carriera e successo

Elisabetta partecipa a Miss Italia nel 1997. Claudia Trieste vince quell’edizione, anche lei calabrese.

Nel 2000 ottiene una piccola parte in C’era un cinese in coma, di Carlo Verdone, da quel momento inizia a lavorare in tv.

Dopo qualche anno di gavetta, diventa nota conducendo Sipario del TG4 tra il 2005 e il 2006.

Tra il 2006 e il 2008 arriva la grande occasione di condurre Buona Domenica, trasmissione di punta delle reti Mediaset, che non si lascia sfuggire.

Da quel momento recita in diverse pellicole, sia per il cinema che per la televisione.

E conduce diverse trasmissioni televisive. Tra il 2012 e il 2017 ottiene un gran successo a Made in Sud, che conduce anche nel 2019.

Attualmente è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci, vita privata e controversie

Il nome di Elisabetta Gregoraci è diventato noto in tutta Italia quando, nel 2006, ha annunciato il suo fidanzamento con Flavio Briatore.

Briatore è un imprenditore piemontese, famoso soprattutto per il locale che possiede in Sardegna, il Billionaire.

In quel momento Flavio Briatore era il direttore generale del team Renault in Formula 1.

I due si sposano il 14 giugno 2008 e hanno un figlio, Nathan, nato nel 2010.

Il 23 dicembre 2017 hanno firmato e annunciato la separazione consensuale.

Elisabetta Gregoraci è stata coinvolta nel 2006 nell’indagine denominata Vallettopoli.

Il pubblico ministero Henry John Woodcock di Potenza l’ha interrogata e successivamente ha archiviato la sua posizione.

Elisabetta è uscita totalmente pulita da questa vicenda.