“Stanca di vendere tè freschi”: guerra al veleno tra gli ex Cesaroni

Due ex dei Cesaroni litigano sui social: “Offese gravi! Influencer dei miei stivali”. Il botta e risposta tra i due ex amici della serie tv

I Cesaroni è stata una delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Un vero e proprio “cult” della tv italiana, che portò gli ascolti di Mediaset a vette che, all’epoca, non erano mai state viste. Quando il ciclo è giunto alla sua conclusione, la simpatica fiction ambientata a Roma ha lasciato un ricordo indelebile negli affezionati spettatori, che ancora oggi “sognano” una nuova stagione. E chiaramente, i protagonisti della serie tv sono ancora molto vividi nei ricordi del pubblico, che grazie ai social continua a seguirli.

In questi giorni un curioso episodio ha coinvolto due di questi ex personaggi. Colleghi che dopo la chiusura della serie sono diventati anche molto amici, facendo insieme anche altre attività lavorative. Interpretavano Rudy e Alice. Oggi, i due attori non fanno altro che litigare. Le discussioni e vanno avanti a colpi di social, con una serie di botta e risposta continui. “Sono stanca di chiacchiere inutili”, ha spiegato lei. Visto che parliamo di un ragazzo e una ragazza.

Micol e Niccolo’ io vvb, grazie del trash però fate pace su daiiii #icesaroni https://t.co/hXizEbW8rz — GaiaGo’❤️Grazerny stan❤️ (@karamelcomet) September 2, 2021

I due ex Cesaroni se le danno di santa ragione sui social!

Ma cosa è accaduto tra i due (ex?) amici? A quanto pare c’entra qualcosa Pechino Express, il noto programma della Rai dove una serie di vip gareggiano in un viaggio itinerante nel quale devono adattarsi per trovare riparo. In pratica i due personaggi hanno partecipato insieme al gioco, e lì qualcosa non ha funzionato: “Se fossi partito con un cane sarebbe stato meglio”, avrebbe detto lui. Un attacco alla quale la ragazza non ha voluto replicare. Parliamo di Niccolò Centioni e Micol Olivieri, il cui rapporto sembra essersi rovinato.

“Mi state inondando di messaggi – ha scritto lui – perché non ho risposto alle parole dell’influencer dei miei stivali. Micol sostiene che non sia vero il fatto che avevamo discussioni durante Pechino Express. Infatti non c’erano. Come ho già detto, lei semplicemente mi trattava come un deficiente e io non replicavo perché ero e sono una persona educata. Forse è lei che sarà stanca di vendere tè freschi per mantenere la linea e vuole partecipare a qualche reality sfruttando questa situazione”. Una discussione infinita e anche complicata, con i fan degli attori (e della serie) che hanno insistito per far fare pace ai due amici. Ci riusciranno?