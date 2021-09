Massimo Giletti ci sorprende ancora una volta: ha detto di sì e i fan ne rimangono molto sorpresi

Massimo Giletti è un giornalista e conduttore televisivo noto a molti per la sua presenza a Non è l’Arena.

Nato come volto per Rai 1, negli ultimi anni si sta dedicando al ruolo di giornalista per LA7 dopo che il suo programma iniziale è stato smantellato.

Leggi anche —> Massimo Giletti, novità assoluta: il conduttore cambia tutto, bomba sul futuro

Nelle ultime ore arriva la grande notizia. Giletti, dopo mesi di dubbio, ha detto di sì e i telespettatori che amano il conduttore sono rimasta a bocca aperta.

Vediamo cosa sta succedendo

Massimo Giletti ritorna a Non è l’Arena, ma con una nuova sorpresa

Massimo Giletti ha salutato il pubblico di Non è l’Arena nell’ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.

”Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena” confessa a fine registrazione e aggiunge: “Sono stati quattro straordinari anni su La7. Buona estate, ad maiora”.

Per Massimo è stata un’estate di riflessione: doveva capire in cosa impegnare il suo tempo e le sue doti giornalistiche.

Ma ecco che l’azienda di Urbano Cairo bussa alla sua porta. La proposta è stata accetta e Massimo è pronto a ripartire.

Il conduttore Giletti presenterà il programma di La7 per altri due anni, ma con una diversità richiesta proprio dal giornalista.

”Sento in modo profondo il legame con Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà” dice Massimo e si confessa: “Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”.

Al suo posto, andrà in onda Atlandite con Andrea Purgatori.

Leggi anche —> Massimo Giletti, clamorosa indiscrezione sul suo futuro: cosa farà

Questa scelta fatta da Massimo risulta un duello ostico, perché dovrà fronteggiarsi contro Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, la Champions League, le fiction Mediaset e Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli.

La prova è ardua, ma Giletti non ha paura, così come l’editore Urbano Cairo che elogia pienamente il suo conduttore.

“Massimo Giletti è un numero uno, he ha la tv nel suo DNA. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica” spiega in un’intervista per poi concludere: “Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.

Massimo Giletti è pronto per la nuova stagione di Non è l’Arena, ma ha bisogno di un nuovo incentivo che gli permetta di lavorare ancora meglio. Chissà chi guadagnerà più ascolti il mercoledì sera.