Benedetta Parodi è in ottima forma: vediamo come sta prima dell’inizio di Bake Off

Benedetta Parodi é la conduttrice di Bake Off Italia, il talent show incentrato totalmente sulla preparazione innovativa di dolci.

La conduttrice di occupa del programma da ben 8 edizioni e al suo fianco troviamo come giudici Ernst Knam e Cleila d’Onofrio.

Nelle ultime edizioni si sono aggiunti al cast anche Damiano Carrara e Csaba della Zorza.

Leggi anche —> Benedetta Parodi e Fabio Caressa: dopo 22 anni di matrimonio svelano il segreto più intimo

Il programma è iniziato il 3 settembre alle 21:20 sul canale Real Time. Ma vediamo insieme Benedetta Parodi come sta e come si è preparata per questa nuova edizione

Benedetta Parodi cotta a puntino: è mozza fiato prima di Bake Off

Benedetta Parodi la conosciamo molto bene grazie a due suoi motti famosi: “Cotto e mangiato” e “Dolci in forno”.

Quest’ultimo è noto grazie al programma che lei conduce da anni, ovvero Bake Off Italia.

La prima puntata del programma è già uscita e la sfida più golosa d’Italia diventerà presto agguerrita.

La gentile e simpatica Benedetta, però, prima di registrare la puntata si è dedicata al relax andando in vacanza a Punta Marana in compagnia del marito e giornalista di calcio Fabio Caressa.

Durante il periodo di relax, tra un bagno e un altro, Benedetta si mostra in splendida forma.

Pubblica un post sul suo profilo Instagram e si mostra in bikini. Sorridente e abbronzatissima, la Parodi indossa un costume rosso e bianco a righe a forma di triangolo. È riposata e felice anche se sa che a breve le ferie finiranno.

Questa è una foto scattata prima dell’inizio di Bake Off Italia, ma sembra che per Benedetta non sia un problema.

I fan del programma sono innamorati della conduttrice e hanno notato che la Parodi non invecchia mai. Nonostante i 49 anni di etá, lei è rimasta sempre uguale con l’aggiunta di un paio di tatuaggi.

Tutti i fan commentano il post in modo positivo: c’è chi le dice che è bellissima, chi la invidia per essere ancora al mare e chi le scrive: “Con tutti i cucchiai di zucchero che metti nella tazza la mattina a colazione sei perfetta”.

Benedetta Parodi piace tanto proprio per il fatto che si è sempre mostrata così come è; lei non ha bisogno di impalcature, ma solo di motti. Quindi attendiamo tutti il venerdì sera per sentirla esclamare a Bake Off Italia: “3, 2, 1,dolci in forno!”