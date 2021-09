Alessandra Celentano, mai vista così: prima di Amici lascia senza parole

By

Alessandra Celentano lascia il pubblico a casa senza parole: mai vista così! La maestra della scuola più famosa d’Italia è al centro del gossip.

Alessandra Celentano è la maestra per eccellenza di Amici di Maria De Filippi, la scuola di talenti più famosa d’Italia. Dire Amici e dire Maestra Celentano è quasi la stessa cosa, perché l’insegnante più temuta di sempre rappresenta un’istituzione all’interno della trasmissione più seguita di Canale 5.

Alessandra è stata una ballerina professionista, ma da sempre è all’interno del programma nelle vesti di severa ma giusta docente di classico. La danza classica è una disciplina, ballare questo genere di danza significa plasmare il corpo e la mente in relazione ad un modo di essere e di vivere la vita.

Chi fa danza lo sa, la vita e quest’ultima sono in piena sintonia, perché chi ama ballare non può stare senza. L’insegnante proprio per questa filosofia, è stata al centro di amarissime polemiche, perché è sempre molto schietta nel comunicare le critiche. Ne sono un esempio le accesissime discussioni nate con l’altra insegnante del format Lorella Cuccarini.

La novità però è un’altra, la maestra è al centro dell’attenzione non per i litigi, ma per un recente gesto compiuto sotto gli occhi di tutti.

Alessandra Celentano lascia senza parole

La maestra più severa di Amici di Maria De Filippi, vanta una carriera di alto livello. Il percorso dell’insegnante è un esempio per chiunque voglia fare questo lavoro da grande, perché i sacrifici sono tanti. La danza è una disciplina, ma anche un’arte antichissima che mette le basi in tutte le altre forme di espressione artistica, non solo coreutiche.

La verità che però è sotto gli occhi di tutti è un’altra. Non è un litigio o il piede a “rampino di Rosa”, concorrente dell’ultima edizione da lei molto criticata, ma c’è dell’altro. Un modo di porsi totalmente inaspettato, incendia il web.

La maestra Celentano si mostra al naturale, 100% sé stessa!

La maestra che tutti conoscono, sempre con i capelli perfettamente tirati o comunque con la piega in ordine, in realtà, al naturale, mostra una chioma diversa. Dei ricci ribelli spuntano dalla sua testolina, lasciando il pubblico a casa senza parole. Insomma, a distanza di così tanti anni, chissà quanto ancora stupirà i telespettatori la maestra!