Ballando con le stelle non si smentisce mai: è in arrivo una bomba da non perdere. I fan sono letteralmente impazziti per i due nomi dichiarati.

Ballando con le stelle si sta preparando a puntino per la prossima stagione televisiva! Trasmissione dedicata al ballo di Rai1 continua a fare stare con il fiato sospeso i telespettatori per via delle recenti e innumerevoli innovazioni apportate all’interno del format televisivo.

Ballando con le stelle è uno dei programmi più seguiti. Ne è la dimostrazione il fatto che è presente da tantissimo tempo, è ormai diventato storico per il pubblico a casa, così tanto da non poterne fare a meno. E’ in onda dal lontano 2000 con le sue 160 puntate e più di 15 edizioni, Milly ne è la conduttrice fin dagli inizi.

Un bruttissimo colpo è stato incassato di recente. Un rifiuto da parte della stella più attesa ha buttato giù la conduttrice, infatti i fan sono rimasti sconvolti per l’ennesimo no detto dopo che le premesse erano differenti.

Questa volta però sono i si ad avere la meglio, sono stati confermati due nomi che lasceranno senza parole i fan della trasmissione, ecco chi sono.

Ballando con le stelle è al top: saltano fuori due nomi da fuoriclasse

Ballando con le stelle questa volta si riprende una bella rivincita. Milly Carlucci è la conduttrice storica del programma, quasi un’istituzione vivente per i telespettatori che seguono dal lontano 2000 la trasmissione dedicata al ballo di Rai1. In seguito alla perdita di due importantissime ballerine, la trasmissione riparte più pronta di prima.

Da Todaro non ci si sarebbe mai aspettati l’addio, data la sua presenza costante all’interno del format, durata ben 15 anni. Ha iniziato la sua carriera ballando sul palcoscenico del programma, ma a volte si prendono strade differenti.

I nomi dei due ballerini che stanno facendo impazzire il web sono già noti al panorama televisivo, si tratta di Luca Favilla e Marco Tocchini!

Luca Favilla , classe 1995, è noto al pubblico a casa per la sua partecipazione al programma che ha rubato Todaro a Milly, Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2015. Inizia a ballare seguendo le orme del fratello, si appassiona alla danza che diventa il suo sogno, ma soprattutto la sua professione! Mentre Marco Tocchini è un professionista del mondo dei latini famosissimo appunto nella scena artistica e nel settore. Vince insieme alla compagna la Coppa del Mondo WDC Danze Standard e Latine a Cuijk in Olanda, uno dei diversi incredibili traguardi raggiunti.

Insomma, ad ogni addio c’è un nuovo arrivo, e Milly sa il fatto suo nella scelta dei ballerini, se ne vedranno delle belle nella prossima edizione!