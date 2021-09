Non ci sarà: brutto colpo per Milly Carlucci e Ballando con le stelle

Milly Carlucci incassa l’ennesimo brutto colpo. L’ultimo scivolone di Ballando con le stelle è a causa di un’assenza totalmente inaspettata.

Milly Carlucci incassa un altro rifiuto! L’amata conduttrice del format più intrigante di Rai 1, subisce un rifiuto che sarà molto difficile da digerire. Ballando con le stelle è in fase di preparazione, infatti è attualmente in corso il processo di selezione delle stelle che brilleranno nella prossima stagione televisiva.

Milly sta decisamente passando un periodo molto difficile. In seguito all’addio della star del programma Raimondo Todaro, sembra che le brutte notizie non smettono mai di arrivare. Proprio successivamente all’allontanamento della star del format, un collega ha rivelato un retroscena inaspettato sul suo gesto, destando non poche perplessità ai fedelissimi fan che conoscono molto bene la trasmissione.

Il cast è fondamentale, e si sa le stelle vanno e vengono, anche se l’abbandono del professionista è stato un cattivo presagio delle altre brutte notizie che hanno contraddistinto gli ultimi tempi. Infatti, le news non finiscono qui, ce n’è una che non può passare inosservata.

Un rifiuto inaspettato è approdato nella programmazione di Ballando con le stelle, Milly ancora non riesce a crederci, ma ecco svelato il perché.

Milly Carlucci incassa un brutto colpo: i motivi del rifiuto

Riuscire a mantenere alto lo share di un format storico come Ballando con le stelle, non è affatto facile. Dalle scelte di produzione, a quelle inerenti il cast, non sempre tutte le operazioni combaciano o vanno per il meglio, ma non serve disperarsi, perché ci sono anche risvolti positivi.

E’ il caso dell’ultima notizia, quella che vedrà sul palco del programma di Milly Carlucci, una presenza molto particolare. Nella prossima edizione ci sarà un concorrente bomba, il cui nome non passa assolutamente inosservato, infatti se ne vedranno delle belle.

Peccato che però la stella più attesa dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 non sarà presente, si sta parlando di Marcell Jacobs! L’atleta spiega anche il motivo della scelta di non partecipare.

Marcell Jacobs è l’atleta che ha fatto sognare gli azzurri nelle Olimpiadi di Tokyo 2020! Classe 1994, è il velocista italiano più famoso del momento! Campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 insieme ai compagni di squadra, ha raggiunto dei risultati di grandissimo successo. L’oro olimpico è stato contattato dalla padrona di casa di Ballando, Milly Carlucci, quando ancora l’atleta si trovava all’estero.

Jacobs ha rivelato in un’intervista pubblicata nelle pagine di DiPiù che sarebbe più che entusiasta di partecipare al programma, ma solo per una puntata. E’ un grande fan di Milly e di Ballando, ma dichiara di non poter partecipare interamente alla trasmissione per un motivo ben preciso: perderebbe tutta la credibilità ottenuta con sacrificio alle Olimpiadi, perché ci sarebbe del materiale per prenderlo in giro!

Al di là dell’ironia da lui stesso fatta, sarebbe stato sicuramente un validissimo concorrente. Anche se non sarà presente in tutto il programma, lo si potrà vedere danzare almeno un notte, sarà uno spettacolo da non perdere assolutamente!