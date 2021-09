Nuovo amore e grande ritorno in tv: periodo d’oro per la showgirl più amata

Showgirl in carriera segna dei risultati eccellenti! Un nuovo amore e il ritorno televisivo sono i successi del periodo d’oro che le aspetta.

Showgirl amatissima dal pubblico a casa torna in scena più splendente che mai! Si sa lo show business è un duro avversario quando si tratta di rimanere sulla cresta del successo, infatti non mancano delle pause dalla visibilità che i programmi televisivi possono offrire.

Dopo aver dedicato l’ultimo periodo alla famiglia, la bellissima professionista è tornata!

Ultimamente, sono state diverse le news nel mondo dello spettacolo. Già da adesso stanno circolando delle voci molto interessanti sul Festival della canzone italiana. Sanremo ha già dato spazio a due nomi che saliranno sul palco, i fan solo letteralmente impazziti per la notizia, non stanno più nella pelle. Ma non è finita qui.

La televisione è un posto carissimo per la showgirl, la quale non solo si prepara per tornare in scena, ma rinasce grazie alla nuova storia d’amore! Incredibile rivelazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mondo dello spettacolo, Fedez confessa tutto sulla raccolta fondi per i colleghi

Showgirl torna in tv e trova un nuovo amore

Il mondo dello spettacolo è sicuramente tra i più entusiasmanti, ma le pause di riflessione con sé stessi a volte sono la miglior medicina in seguito ad un periodo complicato. Ma non solo la pausa, c’è un’altra novità. Un nuovo amore ha fatto breccia nel suo cuore! I fan sono impazziti, perché fan dell’ex che è un amatissimo calciatore!

La televisione italiana alla metà di questo 2021 sta vivendo dei cambiamenti importantissimi. Si sta rivoluzionando l’intero palinsesto televisivo, basta ricordare un addio alla tv che ha sconvolto i fan per la portata del personaggio che l’ha dichiarato! Fortunatamente ad ogni addio, c’è sempre un ritorno.

Il ritorno che ha scatenato l’entusiasmo dei fan è quello della bellissima Melissa Satta!

Melissa Satta è stata una Velina di Striscia La Notizia e modella italiana, tutt’ora presente nel mondo della moda e dei media per la sua bellezza e bravura. Caratteristiche che la premiano con la chiusura di un contratto di grandissima importanza!

La vedremo su Sky accanto all’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, nel programma Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa. La Satta sarà una presenza fissa nel format! Lo stesso conduttore ha condiviso la notizia con uno scherzetto nelle stories del suo profilo Instagram ufficiale, dove annuncia: “Avete visto che ha acquistato il Club? Ciao invidiosi!”, ecco le foto:

Simpaticissimo duo! L’ex velina è un volto molto amato, soprattutto nel mondo del calcio. La Satta non è estranea a questo mondo, perché da sempre è membro attivo in programmi come Tiki Taka nelle vesti di opinionista. Inoltre, è stata legata sentimentalmente a Kevin Prince Boateng, ex marito e padre di suo figlio Maddox Prince Boateng. Adesso però nel cuore di Melissa c’è un altro uomo!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, clamorosa novità, dopo il ritorno nulla sarà più come prima!

Si tratta dell’imprenditore Mattia Rivetti! Dopo l’ultimo avvicinamento con il calciatore, la Satta decide di iniziare questa nuova relazione, fino all’11 agosto rimasta fuori dalle scene, ma i paparazzi hanno avuto la meglio. Così, ricomincia e torna più carica che mai in questo anno ricco di novità!