“Insultata dalle donne in menopausa”: l’amaro sfogo della regina della tv

Regina della tv confessa tutto in un amarissima intervista che non è passata inosservata al pubblico a casa. Decisa va contro i leoni da tastiera e i fautori delle bufale, ne conosce pure i nomi!

Regina della tv decide di confessare tutto, questa volta non può stare zitta! Sempre più di frequente si sente parlare di polemiche scoppiate sui social a causa dei cosiddetti “leoni da tastiera”. Si tratta di gente il cui profilo non è facilmente individuabile, anzi la maggior parte delle volte scrivono in anonimato, attaccando con insulti pesanti e senza senso la vittima di turno.

La regina della televisione però lancia un messaggio molto importante, soprattutto per i più giovani. Nel continuare a diffondere odio, specialmente in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, si commette un gravissimo danno che difficilmente si può gestire.

Almeno, nel caso della conduttrice non c’è alcun problema, risponde per le righe, ma per persone più sensibili può essere enorme l’entità del problema. Notizie del genere non stupiscono affatto, basta ricordare l’evento di cui un amatissimo dei giovani è stato vittima soltanto per il suo modo di vestire, da non crederci.

Insomma, il cyberbullismo è un gravissimo problema, specialmente se agli insulti si aggiungono delle fake news, e questo è stato il caso che la professionista ha voluto denunciare.

Regina della tv sbotta: ecco la verità di quanto accaduto

Contenere le polemiche che scoppiano nei social è decisamente impossibile, ma cercare di contrastare l’ondata d’odio che contraddistingue i giorni nostri, è un grandissimo messaggio da insegnare. La conduttrice vittima di cyber bullismo è la Regina delle Domeniche italiane, Mara Venier!

Di recente la conduttrice è stata protagonista di un diverbio nel quale ha asfaltato una sua collega, ma la brutta notizia di cui è un’altra. E’ stata vittima di insulti gratuiti sulle sue pagine social! Le critiche sono quotidiane.

Gli haters dimostrano molto bene che sanno sempre dare aria alle stupidaggini! Insulti fatti soprattutto da donne, che secondo la Venier sono troppo tristi per non manifestare la loro frustrazione.

“Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito. Sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”, ha detto in una lunga intervista a La Stampa.