La coppia vip allarga la famiglia: la grande gioia dopo il dolore

La coppia vip, dopo aver passato un brutto momento nel 2019, può finalmente gioire: l’annuncio social di lei non lascia più dubbi

Felice sorpresa per Claudio Santamaria e Francesca Barra. Come confermato dalla stessa scrittrice, infatti, è in arrivo a breve il primo figlio per l’amatissima coppia vip. Un vero e proprio sogno che diventa realtà visto che i due compagni, proprio due anni fa, avevano dovuto rinunciare alla possibilità di avere un figlio insieme a causa di un aborto spontaneo di Francesca.

La Barra ne aveva parlato in più di un’occasione, spiegando di quanto avesse sofferto per il mancato arrivo del bebè: “Io non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota. In casi simili, ti accorgi di non essere invulnerabile. Ero persa, fragile. Sono proprio crollata e non mi sono alzata del tutto”.

Dopo il momentaccio vissuto, invece, il destino ha dato alla coppia una nuova opportunità ed ora entrambi possono finalmente coronare il loro sogno.

Claudio Santamaria avrà un figlio da Francesca Barra: l’annuncio della coppia vip

In questi giorni, però, nonostante il riserbo dei fan che l’avevano incontrata a Pantelleria, i paparazzi di “Chi” l’hanno fotografata mettendo in risalto il pancione: in uno degli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, pubblicati nel numero in edicola dal 1 settembre, si vede chiaramente Claudio Santamaria baciare il ventre della sua compagna.

A questo punto, con la notizia diventata di dominio pubblico, anche Francesca è uscita allo scoperto e ha pubblicato una foto su Instagram corredata da una lunga didascalia in cui ha annunciato che presto diventerà di nuovo mamma: “Questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici“.

Francesca Barra ha già altri tre figli tutti nati dal precedente matrimonio con Marcello durato dal 2005 al 2016: Renato (2006), Emma Angelina (2013) e Greta (2016). Claudio Santamaria, invece, ha avuto una figlia, Emma, dall’ex compagna Delfina Delettrez Fendi.

Ora finalmente una delle coppie più amate dal pubblico italiano avrà un figlio insieme. Una gioia incredibile condivisa anche dai loro fan.