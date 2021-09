Drastica decisione della showgirl più amata: non è più la stessa

By

Showgirl di successo compie un gesto totalmente inaspettato, meglio dire “silenzioso” che ha sconvolto il pubblico che la segue da sempre.

Showgirl torna a far parlare di sé per un drastico cambiamento che nessuno si sarebbe aspettato, dopo ben 25 anni! Il mondo dello spettacolo è sempre ricco di sorprese e novità, di sicuro non ci si annoia mai a seguire le news dei personaggi preferiti e di maggior successo.

La showgirl in questione ha detto si alla rivoluzione, perché soltanto tale può definirsi la sua scelta. Di recente è stata un’altra la vip che ha scatenato i fan sui social, la star in questione ha avuto paura di morire e ha confessato ciò che le è accaduto. Le notizie però non sono finite qui.

Le rivoluzioni iniziano sempre dalla quiete, meglio dire però la quiete prima della tempesta! Ogni cambiamento nella vita di ognuno può destare delle preoccupazioni, ma non bisogna farsi frenare dalle novità, anzi a volte sono proprio quelle a fare stare meglio.

E’ il caso della showgirl che ha deciso di ricorrere ad un drastico cambiamento che nessuno, neanche i fan più fedeli si sarebbero mai aspettati.

Showgirl rivela il perché del gesto inaspettato

Essere sempre al top non è facile, soprattutto quando la concorrenza è tanta. Di recente la competitività ha giocato dei brutti scherzi per due personaggi della tv che hanno violentemente criticato e sono state al centro del gossip in questi giorni, da non crederci. Ma la novità di oggi è un’altra.

La conosciamo grazie ad un Reel su Instagram condiviso nel proprio profilo ufficiale, si tratta della spumeggiante e meravigliosa Michelle Hunziker! Ha tagliato la sua folta chioma, look che le è durato per ben 25 anni!

La bellissima Michelle si è mostrata senza la sua folta chioma, ma è sempre bellissima! Un taglio più corto le dà un tono in più, soprattutto è sempre bello cambiare, anche se la stessa all’inizio era molto spaventata della rivoluzione attuata alla sua testolina. Ecco il reel:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Insomma, si tratta di un cambiamento per niente male! La showgirl si gode il nuovo look condividendo delle foto che la ritraggono, e perché no, lanciare la nuova moda!