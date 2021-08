“Credevo di morire”: il dramma della famosa showgirl

L’ex showgirl dell’Isola dei Famosi racconta di essere finita al pronto soccorso a causa di una crisi di panico. Per lei un periodo delicato

Ha fatto sognare milioni di uomini con la sua indiscutibile bellezza, che nonostante gli anni sembra essere immutata. Oggi, da donna matura vive anni particolari, divisi tra la voglia di tornare alla ribalta nel mondo dello spettacolo e una quotidianità a volte difficile. Segno che la bellezza e il denaro non sempre bastano. La showgirl ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha vissuto un brutto episodio di recente, temendo addirittura di morire.

E’ stata portata d’urgenza in ospedale perché era convinto di aver avuto un infarto. In realtà si trattava “solo” di un attacco di panico, ma ciò l’ha fatta comunque finire in codice rosso all’Ospedale Pertini di Roma. Ci è voluto un po’ di tempo per riprendersi e trovare la forza di raccontare tutto.

La splendida showgirl racconta perché ha temuto di morire

“Avevo paura di morire e di non riuscire più a vedere mia figlia – ha spiegato in un’intervista – ero angosciata per la sua sorte. E’ stato terribile. Dopo un’ora l’attacco di panico è ripartito e mi sono ripresa solo dopo che mi hanno dato dei farmaci, ma sono stata meglio solo dopo 10 ore. Dopo mi sentivo uno straccio”. La triste storia riguarda la stupenda Eva Henger, che dopo aver abbandonato il mondo contorto della pornografia è diventata un apprezzato personaggio televisivo.

I motivi dell’attacco di panico non sono chiariti, ma a quanto pare l’ex modella di origini ungheresi ha rovinato i rapporti con la figlia Mercedesz. “Questa situazione che ho con lei mi crea ansia”, ha spiegato la donna. Le due hanno incrinato i rapporti dopo il fidanzamento della figlia con Lucas Peracchi. Ma anche ora che la loro storia è finita ci sono degli strascichi: le due non hanno fatto pace.