Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: è arrivato il loro momento

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti prendono una decisione che fa impazzire i fan. E’ arrivato il loro momento

La sintonia tra Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti è da sempre intensa, così tanto da fare invidia. Madre e figlia, ormai, sembrano sorelle. Amore e armonia che si fondono alla perfezione, in un rapporto che – almeno visto dall’esterno – sembra idilliaco. L’ultima trovata di Michelle e Aurora riguarda l’ultimo fine settimana di agosto, proprio quello che stiamo vivendo in questi giorni.

Non solo relax in questi giorni, ma anche attività fisica per tornare agli impegni di lavoro nella miglior forma possibile. Madre e figlia patiscono il poco tempo che possono trascorrere insieme a causa dei rispettivi impegni di lavoro. E anche quest’estate ci sono state delle occasioni in cui sono state lontane.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: “fuga” di fine estate!

Aurora è stata al mare con le sue amiche, poi ha passato una settimana d’amore col suo fidanzato Goffredo. La scorsa settimana, invece, è tornata a Roma per completare le registrazioni del suo nuovo programma che andrà in onda sulle reti Mediaset. In poche parole Aurora ha già ripreso a lavorare, ma è riuscita comunque a ritagliarsi un week end di fine estate con la sua mamma!

Le due sono appare sui social mentre in macchina, nel traffico, cantano una canzone di Tiziano Ferro. Dalle loro stories non si riesce a capire dove si trovino (non ci sono tag) ma la sensazione è che le due stiano partendo per un fine settimana fuori porta. Davvero un’ottima idea per concludere l’estate al meglio.