Grande Fratello Vip, ufficiale: i primi 5 nomi ufficiali dei concorrenti

Grande Fratello Vip continua a far salire la suspense con gli aggiornamenti della lista dei concorrenti. Questa volta i nomi hanno letteralmente spiazzato tutti.

Grande Fratello Vip non smette di stupire, la lista dei concorrenti è incredibile! A seguito del successo della scorsa edizione, la casa più chiacchierata di Canale 5 sforna delle news imperdibili che i fedelissimi non possono assolutamente perdere.

Grande Fratello Vip è il format più seguito degli ultimi tempi. Nato dalla versione Nip, Not Important People, l’edizione dei Very Important People che ha per concorrenti personaggi famosi, ha spopolato! Negli ultimi anni la trasmissione ha ottenuto un successo senza precedenti in termini di share.

Certamente questo è un periodo di grossi cambiamenti anche per quanto riguarda le scelte di produzione, non solo quelle inerenti il cast. L’ultima scelta Mediaset ha rivoluzionato tutto per l’amatissimo conduttore Alfonso Signorini, che quest’anno ne vedrà delle belle. Tra concorrenti, opinionisti e sorprese, le nuove storie travolgeranno i telespettatori grazie alle forti emozioni vissute all’interno del programma.

Storie vere ed intense sono le protagoniste di Canale 5, l’ultima novità riguarda un personaggio molto amato in televisione che fa scoprire in modo particolare la propria partecipazione al GF Vip!

Grande Fratello Vip 6: ufficiale il nome del quinto Vip

Essere sempre al corrente delle novità del reality preferito non è facile, specialmente quando un programma come Grande Fratello Vip ne ha sempre una! Stare al passo significa non perdersi un solo gossip riguardante il programma più chiacchierato d’Italia, ma fortunatamente i social aggiornano sempre. Di recente diversi sono stati gli scontri che hanno contraddistinto i vecchi concorrenti.

L’ultima polemica è scoppiata a causa di un famoso personaggio che ha amaramente criticato la natura del programma, causando non poche discussioni data la gravità delle parole espresse. Un attacco inaspettato, ma al momento la chicca più grande è un’altra.

I fan sono letteralmente impazziti per il nuovo concorrente ufficiale, anche per il modo in cui è stata data la notizia, con un rebus! Dopo Raffaella Fico, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, la quinta, è una donna, la si può provare ad indovinare dal rebus…

Si tratta di Manila Nazzaro! Classe 1977, è diventata famosa vincendo nel 1999 Miss Italia, da lì ha continuato la sua carriera come modella, per poi diventare una conduttrice televisiva e radiofonica molto apprezzata. Ultimamente è tornata alla ribalta sul piccolo schermo partecipando nel 2020 al programma Temptation Island insieme al compagno Lorenzo Amoruso, ex calciatore italiano.

Manila non può dire di no ad Alfonso Signorini, la stessa ha più volte affermato che le sarebbe molto piaciuto partecipare al programma perché è una grande vetrina per la visibilità dei personaggi televisivi. All’inizio però sembrava più titubante nel voler partecipare, ma alla fine ha detto si!

Insomma, se ne vedranno delle belle! Cinque concorrenti donne sono state confermate, non resta che attendere l’ufficialità degli altri concorrenti dato che la lista è ancora lunga!