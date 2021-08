Ex naufrago riceve minacce di morte: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi fa delle confessioni shock

L’Isola dei Famosi è il reality show più tosto che esista in Italia: devi riuscire a combattere contro la fame, la noia, la solitudine e cercare di vincere prove anche se hai pochissime energie.

Quest’anno, il reality condotto da Ilary Blasi non è andato nei migliori dei modi: ha ottenuto solo il 15,7% di share con poco più di 2,5 milioni di telespettatori.

Molti naufraghi di questa edizione sono riusciti comunque ad acquistare notorietà: Matteo Diamante, Andrea Cerioli, Awed, etc.

Il diventare famosi e conosciuti porta a ricevere anche degli insulti; del resto non si può essere amati da tutti, ma per un ex naufrago la situazione è veramente grave.

Il soggetto ha ricevuto minacce di morte da uno dei suoi follower e ha molta paura. Le confessioni scioccanti non mancano, ma vediamo cosa sta succedendo.

Awed, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, e le minacce di morte: “Non ho chiuso occhio“

Simone Paciello, in arte Awed, è lo youtuber napoletano che ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ stato un giocatore provetto e ha puntato molto del suo gioco sulla simpatia e il divertimento.

Uscito dall’Isola dei Famosi, i follower su Instagram sono cresciuti e così anche gli insulti. Per una persona nota ricevere insulti è normale, ma Awed ha ricevuto anche minacce di morte ed è molto preoccupato.

I messaggi non sono arrivati direttamente allo youtuber, ma al suo amico Amedeo Prezioso, anche lui noto al pubblico social.

All’una di notte, quest’ultimo inoltra un messaggio arrivato su Instagram all’amico Awed. L’hater scrive che è contento dell’allontanamento di Amedeo dall’amico e offende lo youtuber napoletano definendolo “verme“, “handicappato” e minacciandolo di morte se lo dovesse incontrare per strada.

Simone decide così di pubblicare lo screen della conversazione e spiega con un breve video cosa sta accadendo.

Inizia prima a parlare di quello che sta succedendo col suo amico Amedeo: “Sono mesi che, senza nessun motivo logico, sia a me e sia ad Amedeo arrivano messaggi con su scritto ‘Ma perché non siete più amici come prima’ o meglio ‘Avete litigato?‘, ‘Perché quando siete insieme fate meno stories?‘. Come se stare insieme e fare stories significasse essere amici… Evidentemente se non facciamo storie quando stiamo insieme è perché ci stiamo godendo questo momento“.

Awed continua poi a raccontare l’accaduto di poche ore prima: “Questa cosa l’ho detta perché mi serviva per specificare meglio il messaggio che questa notte Amedeo ha ricevuto in direct. Riceve questo messaggio, all’una di notte, messaggio riguardante me, e decide di inoltramelo. Ecco, inoltrarmi una minaccia di morte all’una di notte… inutile dire che questa notte io non ho chiuso occhio, perché l’idea di essere bruciato vivo ti crea un po’ di paura inconscia“.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi risulta veramente spaventato e si lascia andare spiegando il suo pensiero: “Ricevere insulti ci sta… Dopo l’Isola non potete nemmeno immaginare la mole di quantità di insulti e cattiverie che sono state scritte sul mio conto… Non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce, perché tante volte chi ti guarda dall’altra parte crede che da quest’altra chi ci mette la faccia, non sia un essere umano a tutti gli effetti“.

L’invito di Awed ai suoi follower: “Ho deciso di andare fino in fondo“

Awed dopo aver raccontato l’accaduto e aver espresso il suo pensiero decide di far riflettere i suoi followers.

Ha preso una decisione importante e la racconta nel video pubblicato su Instagram: “Una minaccia nella vita reale non è lecita, tu non puoi uscire di casa e minacciare qualcuno di morte. Non capisco allora perché una minaccia debba essere lecita sui social. Semplicemente perché questo è qualcosa di astratto? No, non ci sto“.

“Ho deciso di andare fino in fondo a questa faccenda e scoprire chi si nasconde dall’altra parte della tastiera” racconta impavido Awed e aggiunge: “Vivendo giorno per giorno mi rendo conto di quanto viviamo in un mondo sempre più malato di persone malate… Usate i social con maggiore responsabilità perché se qualcosa è ‘astratto’ non vuol dire che non esiste“.

Awed è sempre stato abituato ad affrontare i leoni da tastiera, ma adesso ha paura. Il vincitore dell’Isola dei Famosi vuole andare fino in fondo nella sua ricerca, perché le minacce di morte sono l’altra faccia della medaglia che non avrebbe mai voluto incontrare