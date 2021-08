Scopriamo se sei uno dei cinque segni più maldestri dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo! (Leggila senza rompere nulla… se ci riesci!).

A tutti capita di far cadere un bicchiere, oppure di strappare una maglietta oppure ancora, nel peggiore dei casi possibili, di sbattere il mignolo del piede contro lo spigolo del comodino.

Questi piccoli incidenti sono normali e succedono una volta ogni tanto a qualsiasi persona, anche quella più aggraziata!

Certo, quando questi incidenti iniziano a ripetersi più volte al giorno e sempre alla stessa persona, allora forse qualcosa non va.

Sai cosa? Potresti proprio essere nella classifica dell’oroscopo di oggi!

I segni più maldestri dello zodiaco: ehi, non rompere niente mentre leggi la classifica di oggi dell’oroscopo

Capitomboli, bibite rovesciate, piatti andati in frantumi, caffè con un cucchiaino di sale invece che di zucchero: quanti di questi incidenti ti sono familiari?

La lista delle piccole incongruenze della vita potrebbe andare avanti per ore e, di certo, quasi tutti siamo stati interessati da una o più di queste occorrenze.

Magari stai andando di corsa e la tua maglietta viene catturata dalla maniglia della porta. Oppure corri fuori di casa in completo ritardo, solo per ricordarti appena è troppo tardi che hai dimenticato chiavi di casa, portafoglio, cellulare e mascherina.

Quando ti danno qualcosa in mano, le altre persone si aspettano quasi che tu la faccia cadere: insomma, lo hai capito.

Sei un vero maldestro! Scopriamo se la classifica di oggi dell’oroscopo riuscirà ad individuare i cinque segni più maldestri dello zodiaco.

Ecco chi sono!

Toro: quinto posto

Se il Toro potesse perdere la testa vi assicuriamo che la perderebbe: per fortuna l’ha attaccata al collo!

Per quanto possa sembrare un luogo comune, il Toro è uno dei segni più maldestri dello zodiaco proprio a causa della sua smemoratezza.

Dimentica qual è la sua fermata dell’autobus, la borsa sul sedile del suddetto mezzo di trasporto e poi anche come si fa ad aprire la porta di casa.

Non si tratta di un maldestro che reca grandi danni agli altri ma è sicuramente un maldestro… molto confuso!

Gemelli: quarto posto

Nonostante la loro manualità ed il loro temperamento artistico (o forse proprio a causa di questi due elementi) i nati sotto il segno dei Gemelli possono essere veramente molto maldestri.

Principalmente, questa loro caratteristica si esprime nei rapporti con gli altri.

I Gemelli sono quelle persone che non riescono praticamente mai a fare “bella figura” con gli altri ma si comportano sempre e solo in maniere… imbarazzanti!

Di fronte agli altri, soprattutto a persone che vogliono impressionare o che gli piacciono, i Gemelli tendono a fare delle figure veramente barbine. Il loro essere maldestri si fa sentire sempre nei momenti peggiori!

Bilancia: terzo posto

Alla Bilancia diamo un posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più maldestri semplicemente perché… lo vuole!

La Bilancia, infatti, è un segno che ha ben chiari i suoi obiettivi e le sue azioni e non è quasi mai veramente maldestro.

Spesso, però, essere “maldestri“, soprattutto per persone che vogliono veramente attirare l’attenzione su di sé come capita alle Bilancia, è un modo ottimo per… farsi guardare!

La Bilancia è maldestra in maniera estremamente calcolata: farà cascare il vostro vaso “per sbaglio” oppure butterà qualcosa che tenevate da parte “senza rendersene conto”.

Lo fa per avere un rapporto con voi: meglio darle attenzione prima che vi distrugga casa!

Sagittario: secondo posto

Il Sagittario è uno di quei segni che non ha veramente idea delle conseguenze delle sue azioni: semplicemente, non se ne preoccupa visto quanto è maldestro!

Vestiti costosi, scarpe edizione limitata, cucine immacolate o, addirittura, lavatrici funzionanti: questi lussi non potrete più permetterveli se vivrete insieme ad un Sagittario!

Generalmente, infatti, i nati sotto questo segno sono persone particolarmente maldestre: dalle mani gli casca tutto e non riescono a non calpestare e/o strappare un foglio di carta quando se lo trovano tra le mani. (Anche se si tratta della bolletta da pagare al più presto!).

In macchina riescono a fare bozzi anche se stanno semplicemente aprendo lo sportello e sono generalmente molto pasticcioni.

Fortunatamente, i nati sotto il segno del Sagittario sono spesso tra le persone più dolci e tenere che incontrerete mai: sanno come farsi perdonare!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più maldestri dello zodiaco

Se conoscete qualcuno nato sotto il segno dei Pesci allora sapete bene quanto possono faticare a fare qualcosa senza… beh, fare danni!

I Pesci sono persone decisamente maldestre: su tutto regna la loro capacità di prendere tutto con leggerezza e non preoccuparsi di niente!

Il servizio buono della nonna? In frantumi! Il computer appena comprato? Ops, è scivolato nell’acqua!

Le cuffie nuove, appena collaudate? Perse, chissà dove! I Pesci prendono tutto con un’alzata di spalle ed una risata.

Sono persone maldestre ma anche dotate di una rara saggezza!

Ad ogni sbucciatura o scivolone, per ogni cosa persa o spezzata, i Pesci sanno esattamente che nulla di quello che è appena successo è o sarà importante.

Sono persone veramente zen (mentre tutti intorno a loro semplicemente… impazziscono!).