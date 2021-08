Scopriamo subito se sei uno dei segni più incoerenti dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi. (Non puoi nasconderti).

“Mi contraddico? Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini.” E se a dirlo è Walt Withman (semplicemente uno dei poeti più incisivi nella storia della letteratura americana) allora possiamo dirlo anche noi, vero?

Capita a tutti, prima o poi, di contraddirsi almeno una volta nella vita. (Dopotutto, come dicevamo sopra, sarà capitato anche a Walt Withman).

Anche se sbagliare e poi correggersi, cambiare opinione oppure semplicemente vedere una questione in un’altra maniera non è sbagliato, esiste di certo un limite entro il quale va bene contraddirsi.

Scopriamo se, secondo le stelle ed i pianeti, sei oltre… proprio quel limite!

I segni più incoerenti dello zodiaco: non è che sei nella classifica dell’oroscopo di oggi, vero?

Capita spesso (e a tutti, vorremmo sottolineare, non solo ai padri della poesia americana) di capire di essere stati incoerenti o di essersi contraddetti.

Dopotutto, se esistesse qualcuno con la verità sempre in tasca non credete che avrebbe già trovato il modo di diventare famoso?

Oggi abbiamo deciso, però, di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano in modo da scoprire quali potrebbero essere i segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Di certo ti farà comodo sapere se il tuo nuovo collega a lavoro oppure quella persona che ti piace tantissimo, si trovino nella classifica di oggi!

Scopriamo la classifica e vediamo quali sono i cinque segni più incoerenti. Di certo non ti troverai tra le prime posizioni… vero?

Ariete: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Il loro campo o area di incoerenza maggiore è sicuramente quello legato ai rapporti interpersonali.

Amici, fidanzati, conoscenti: non potete mai sapere realmente cosa l’Ariete pensi di loro!

L’Ariete è uno di quei segni che tende a litigare e fare pace con le persone in maniera veramente continuativa. Impossibile tenere il segno: accontentatevi solo di sapere che il suo parere sugli altri non sarà mai… coerente!

Pesci: quarto posto

Anche i Pesci possono entrare di diritto nella nostra classifica di oggi sui segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Avete mai sentito un Pesci farvi l’elenco delle sue storie d’amore? (Meglio non chiederlo ai vostri partner nati sotto il segno dei Pesci se non siete pronti ad essere pazienti).

Rotture, ritorni, ancora rotture ed ancora ritorni, giuramenti che poi vengono rotti ma poi nuovi ritorni: i Pesci non sanno veramente cosa sia la coerenza in amore!

Loro si giustificano dicendo che è l’amore a smuoverli: starà a voi crederci o meno!

Bilancia: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo è un segno profondamente incoerente ma farà di tutto, ovviamente, per non svelarlo mai!

La Bilancia è uno di quei segni molto preoccupato di come lo vedono gli altri: ecco perché finisce per sembrare veramente molto incoerente!

Nel tentativo di piacere a tutti, quindi, la Bilancia diventa facilmente incoerente. Le piace tutto (anche se, ovviamente, ha i suoi gusti) e finisce spesso per fare delle vere figuracce.

Molte persone, però, non notano questo atteggiamento fino a quando non è troppo tardi. Meglio fare attenzione!

Leone: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, invece, si posizionano tutti i nati sotto il segno del Leone.

Non è colpa loro se l’orgoglio smisurato e l’ego gigante li mettono nella posizione di prendere spesso scelte… decisamente incoerenti!

Il Leone, infatti, è un segno che fatica particolarmente nell’affermare la propria individualità. Il motivo è solo uno: volendo “regnare” su tutto e tutti, il Leone finisce per sembrare veramente incoerente agli occhi di chi gli è molto vicino!

Invece di prendere di petto i conflitti quando dovrebbe, infatti, il Leone preferisce fare qualche scelta incoerente che non lo porti a dover rilasciare la sua furia.

Purtroppo per il Leone (e per noi) più scelte incoerenti accomuna questo segno e più facilmente lo vedrete esplodere. Fa veramente paura ma è così: il Leone incoerente è uno dei primi segnali di… terremoto!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più incoerenti

Cari Gemelli, è inutile che facciate quella faccia. Siete e sarete, per sempre, i segni zodiacali più incoerenti dell’oroscopo.

Dovete accettarlo!

I Gemelli, infatti, sono tra le persone che cambiano idea più spesso in tutto lo zodiaco.

Per loro non si tratta solo di un modo di fare o di essere: semplicemente non si rendono conto del quantitativo di scelte “incoerenti” che fanno ogni giorno!

Il motivo principale è che i Gemelli non sanno veramente dire di no a qualcuno o qualcosa: finiscono per ritrovarsi sempre invischiati in situazioni spiacevoli… soprattutto per loro!

Ecco, quindi, che i Gemelli saltano da una situazione all’altra praticamente senza sapere nulla di quello che fanno o perché lo fanno.

L’incoerenza è semplicemente una conseguenza quasi secondaria: avere a che fare con un Gemelli può essere veramente stancante. Ricordatevelo prima di affidargli un qualsiasi compito!