Una delle coppie più discusse fa il sensazionale annuncio: presto arriverà la cicogna! Confessione di rivelazioni inedite.

Coppia discussa del Grande Fratello Vip segna un bellissimo traguardo: diventeranno genitori! L’ultima edizione del format condotto dal conduttore di Canale 5, Alfonso Signorini, si è rivelata un successo senza precedenti! Infatti, vanta di essere stata la stagione più longeva e seguita degli ultimi tempi. Per quest’anno ci si aspetta lo stesso, anche perché sono venuti fuori tre nomi di concorrenti di un altro format che hanno fatto impazzire i fan. Eguagliare il successo dell’anno scorso sarà molto difficile, perché se ne sono viste delle belle.

Grande Fratello Vip 5 ha dovuto affrontare la sfida della pandemia di coronavirus. Sia per per le restrizioni che per il morale a terra dei telespettatori, la trasmissione si è rivelata un vero toccasana per chi a casa aveva bisogno di compagnia!

Tra i concorrenti più apprezzati ci sono stati, oltre all’irriverente e simpaticissimo vincitore Tommaso Zorzi, la controversa e forte Dayane Mello, la sicilianissima Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco che ha svelato i retroscena dell’agenzia che la teneva in pugno con l’amico-collega Gabriel Garko, e ancora Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Cristiano Malgioglio, e tutti gli altri!

Insomma un successo senza precedenti, il programma è risaputo che ha fatto nascere l’amore per una coppia molto discussa, infatti tra critiche e polemiche adesso può sorridere trionfante perché aspettano un bebè, ecco di chi si tratta.

Coppia discussa del Grande Fratello Vip: presto genitori!

L’amore sboccia spesso all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Specialmente nella scorsa edizione, sono scoppiate delle polemiche che hanno causato non poca tensione. L’amore non corrisposto di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini, il triangolo tra Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Andrea Zenga, per non parlare delle coppietta più social formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

E’ abbastanza evidente che ci sono sempre delle novità, soprattutto le ultime news sono delle vere bombe, ad iniziare da una scelta di Mediaset che prevede una rivoluzione all’interno del programma, ma non solo. L’altra è stata sganciata da poco, ed è il frutto dell’amore di una coppia molto criticata nell’edizione del 2020 per la differenza di età, quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro!

Clizia ha già una figlia con il cantante delle vibrazioni Francesco Sarcina, che si chiama Nina. I due si sono lasciati in seguito a delle incomprensioni e al tradimento di lei con l’attore Riccardo Scamarcio. Lei ha rivelato il perché del gesto a Verissimo, raccontando i retroscena di due anni da incubo vissuti con Sarcina, che lei definisce un maschilista e traditore!

Superata la separazione dall’ex, il duo si è conosciuto al GF Vip nel 2020, e da allora non si sono più lasciati. Criticati perché lei ha 40 anni, ed è considerata troppo matura per la seconda gravidanza e per il fidanzato Ciavarro che ha solo 29 anni! Insomma, un amore fortissimo è nato tra i due che dallo scorso anno vivono insieme a Roma. Sono felici ed innamorati, che manca? Nulla! Congratulazioni per i quasi genitori, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.