Ex Uomini e Donne sposa ex di Temptation Island: l’annuncio spiazza i fan

Ex concorrenti di Uomini e Donne e Temptation Island sono marito e moglie! Tutta la verità sulla relazione che ha sconvolto i fan.

Ex concorrenti di due programmi di grandissimo successo di Canale 5 si sono sposati! Maria De Filippi è la Padrona di casa a Mediaset, infatti la seguitissima conduttrice e produttrice non sbaglia un colpo, anche quando i suoi concorrenti hanno partecipato e differenti programmi.

Ex concorrenti di Uomini e Donne e Temptation Island sono ufficialmente marito e moglie. Dire che Maria li seleziona e poi li accoppia non sarebbe così sbagliato! Ultimamente le notizie per i fan sono state abbastanza sconvolgenti, basta far riferimento al dramma che ha colpito un tronista molto amato, fortunatamente però non tutte le novità del momento sono spiacevoli.

L’amore sboccia nei programmi più seguiti, specialmente in questi sopra citati, perché hanno a che fare con storie vere. Le emozioni sono protagoniste di eventi che trascinano non sono i concorrenti, ma anche il pubblico a casa che non può più fare a meno delle trasmissioni.

L’ultima coppia che convola a nozze però è totalmente inaspettata, infatti i fan sono letteralmente impazziti.

Ex Uomini e Donne e Temptation Island si sono sposati

I sentimenti sono irrazionali e per questo molte volte colgono di sorpresa i diretti interessati, ma non solo. Questa volta anche i telespettatori sono rimasti di stucco. Diciamo che non gusta questa news, perché ultimamente le novità dei programmi più seguiti di Canale 5 non sono sempre state positive.

L’ultima notizia ha sconvolto particolarmente i fan perché a Uomini e Donne c’è stato un litigio violento e un addio che nessuno si sarebbe aspettato, ma per ogni separazione c’è un nuovo inizio. Ed è quello che ha colpito il duo composto da Daniela Di Napoli e Emiliano De Cesaris!

Dama del Trono Over nel 2020 lei, ex tentatore delle prime edizioni di Temptation Island lui! Galeotto è stato Canale 5, perché i due si sono ritrovati proprio qui. Decidono di partecipare ai programmi dopo aver vissuto delle relazioni d’amore finite male, dalle quali entrambi hanno dei figli.

Daniela è una bar lady e impiegata alle poste, separata con due figli, partecipa a Uomini e Donne. Abbandona presto il programma pomeridiano per un problema, per poi ritornare e rimanere scontenta di come stavano andando le cose con il suo possibile compagno. Decide di frequentarlo al di fuori, ma le cose vanno male.

Emiliano, personal trainer di Roma, partecipa a Temptation Island e si avvicina a una della protagoniste Alessia Messina, ma ne rimane presto deluso e la relazione non va avanti.

Adesso i due sono felicemente sposati in Comune, e celebrano il loro amore sotto gli occhi di tutti. Non resta che augurargli il meglio, e aspettare altri aggiornamenti sui programmi della De Filippi, dove l’amore e il lieto fine non mancano mai.