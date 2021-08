Belen Rodriguez, ad un mese dal parto, ha postato un video della sua piccola ed è boom di like per il suo nuovo look

E’ passato poco più di un mese da quando Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì. Dopo aver avuto il primo figlio Santiago dall’ex compagno Stefano De Martino, la showgirl ha coronato il suo sogno di diventare mamma per la seconda volta grazie alla nuova relazione con Antonino Spinalbese.

I due stanno insieme da circa un anno e mezzo quando, dopo il primo lockdown, l’argentina aveva chiuso definitivamente con l’ex ballerino di Amici ed aveva conosciuto l’hair stylist che le avrebbe regalato attenzioni e gioie grandissime come quella della seconda maternità.

I due, nelle ultime settimane, non fanno che immortalare i momenti più intimi della loro piccolina, anche se generalmente hanno evitato di inquadrarla troppo da vicino sui social. Qualche ora fa, invece, la Rodriguez ha fatto uno strappo alla regola e ha mostrato Luna Marì in primissimo piano facendo letteralmente impazzire di gioia i suoi fan.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: BELEN E ANTONINO, BOMBA CLAMOROSA: LA FOTO SVELA TUTTO

Belen mostra Luna Marì da vicino: l’entusiasmo dei fan è alle stelle

Già Antonino aveva postato un video in cui, al tramonto, canticchiava le canzoni di Vasco Rossi alla piccola Luna. L’allegra famiglia sta passando questi giorni post-gravidanza in uno scenario da sogno: si tratta dell’isola di Albarella in provincia di Rovigo, lontana dal caos cittadino di Milano.

A Belen e Antonino si sono aggiunti di recente anche gli altri familiari della showgirl: mamma Veronica Cozzani, papà Gustavo e i fratelli Cecilia e Jeremias, tutti lì per gustarsi dal vivo i primi giorni della loro nuova nipotina.

Ecco dunque che l’argentina, con in braccio Luna Marì, gioca teneramente con la piccola pasticciandole i capelli. La bambina osserva interessata, poi si lascia andare ad uno di quei sorrisi che fanno davvero sciogliere il cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE: BELEN RODRIGUEZ CI RICASCA DOPO LA NASCITA DI LUNA: I FANS NON CI STANNO

Il video, che in due giorni ha già totalizzato 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, è stato poi ripostato anche da Antonino che ha commentato così: “New look”.