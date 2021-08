La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà tante novità, tra cui anche l’abbandono di alcuni volti ormai noti del dating show

Le registrazioni sono partite (prima puntata il 24 e il 25 agosto) la prossima settimana un’altra. E non manca molto nemmeno alla messa in onda di “Uomini e Donne”, il famosissimo dating show di Canale 5. Tante le sorpresa in arrivo e i fan della trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi sono in fermento. Come sempre Trono Classico e Trono Over saranno i pilastri del programma, con un gruppo di dame e cavalieri molto rivisto rispetto al passato.

Qualche protagonista dell’ultima edizione è scomparso, come Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli. Un’assenza che potrebbe pesare per la delusione del pubblico (in maggioranza femminile) che non potrà più seguire i tre giovani. Ma come mai hanno lasciato il programma? In un’intervista i tre hanno raccontato le rispettive motivazioni che li hanno convinti a lasciare Uomini e Donne, nonostante l’impegno profuso per cercare l’amore nell’ambito del programma.

Uomini e Donne: tre protagonisti hanno mollato il programma. Le motivazioni

Alessandro Pitti Inticu ha raccontato che il fallito corteggiamento a Maria Tona lo ha condizionato ed ora ha bisogno di ritrovarsi. Lo stanno aiutando i suoi amici, ma soprattutto Alessandro ha puntato il dito contro la redazione, rea (a suo dire) di essere stata poco corretta con lui. Per quanto riguarda Germano Avolio, il motivo è che il ragazzo ha trovato l’amore, ma fuori dallo studio di Maria De Filippi. Lui ha partecipato al programma lasciandolo in anticipo perché si sentiva confuso, ma dopo essere uscito dal dating ha trovato comunque l’amore, seppur “privatamente”.

La sua nuova fiamma si chiama Chantalle e ovviamente Germano non ha più motivo di partecipare alla trasmissione. Buon per lui. Avolio, però, ha confessato che gli piacerebbe proseguire l’attività televisiva, seppur in contesti diversi. Infine Nicola Mazzitelli, che ha lasciato il Trono Over dopo il fallimento nel conquistare Ida Platano. Proprio questo flop ha stancato Mazzitelli, che ha preferito andare via. Anzi, ha spiegato che fuori dallo studio si è fidanzato e “alla faccia di tutti” sta benissimo. Anche per questo, ovviamente, non c’è più ragione di presenziare alla trasmissione.