Alessia Marcuzzi, contesa da due importantissime televisioni, dice no a tutto: ecco cosa le era stato proposto. La sua riflessione prosegue

L’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset ha fatto scalpore. Dopo 25 anni di “onorato servizio”, dove ha condotto molteplici programmi, l’apprezzata presentatrice ha detto basta. A dire il vero, da parte dell’azienda questo addio ha avuto il sapore di una sorta di bocciatura, ma da parte della conduttrice la linea è sempre stata chiara: “Non mi vedevo più bene nei programmi che mi proponevano”, ha spiegato quando ne ha avuto l’occasione. Ora per lei c’è la libertà di scegliere sulla piazza, e a quanto pare Alessia è contesa da diverse importanti emittenti.

E del resto non sono mancate sue riflessioni che ha pubblicato sui social, che partendo dallo spunto del lavoro (almeno così è sembrato) partivano con delle considerazioni sulla vita in generale. “Cosa vuoi diventare?” Si chiedeva la Marcuzzi sui social. La stessa domanda che le hanno proposto anche Rai e La7, che a quanto pare le hanno fatto alcune proposte lavorative.

Alessia Marcuzzi e il ritorno in tv: spunta una nuova ipotesi

Si tratta solo di indiscrezioni della stampa specializzata, ma a quanto pare la Marcuzzi avrebbe rifiutato ogni proposta. Sembra strano, perché dopo Mediaset l’approdo in Rai sarebbe comunque una crescita. E nemmeno La7 andrebbe disdegnata, anzi. Evidentemente la Marcuzzi non guarda alla visibilità ma cerca altro. Secondo le indiscrezioni Alessia sarebbe stata invitata a “Ballando con le Stelle” come concorrente, ma ha rifiutato perché non cerca posto in reality o talent.

Invece La7 l’avrebbe cercata per un programma preserale quotidiano: anche in questo caso è arrivato un “no”. Lo rivela Dagospia. L’ex presentatrice delle Iene è ancora “sul mercato”, e ora si parla di Discovery, la tv ondemand disponibile solo in streaming. A quanto pare le casse del nuovo canale sono floride, quindi ci sarebbero argomenti per convincerla. Questo sempre che alla Marcuzzi interessino davvero i soldi e non i contenuti. Ma stando alla sue profondi riflessioni sembrerebbe di no…