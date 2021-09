E’ guerra tra le due stelle del Grande Fratello Vip: scintille in corso

Il Grande Fratello Vip non è nemmeno cominciato e già sono iniziati i primi litigi: protagoniste le due star più attese del reality

Manca ormai davvero poco all’inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Il 13 settembre si apriranno di nuovo le porte della casa (o forse dovremmo chiamarla nave, data la particolare conformazione della nuova residenza) e si darà il via a quella che si prospetta essere l’edizione più lunga della storia.

In questi giorni si è parlato molto dei nomi dei possibili concorrenti scelti dagli autori e da Alfonso Signorini e come sempre non sono mancate polemiche, come ad esempio quelle legate al cachet richiesto da Raz Degan, ma ultimamente gli obiettivi dei siti e delle riviste specializzate hanno cominciato ad insinuare un dubbio nei lettori.

Pare, infatti, che Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe non si sopportino affatto e questo potrebbe causare grande scompiglio visto che le due saranno presenti ogni puntata in veste di opinioniste.

LEGGI ANCHE: “La dignità non è in vendita”: clamoroso no al Grande Fratello Vip dal sex symbol più amato

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: scintille tra le due opinioniste

A lanciare l’allarme per primo è stato il sito dagospia che, parlando del rapporto tra la moglie di Paolo Bonolis e l’ex gieffina, ha scritto: “Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”.

A questa bomba lanciata dal sito si sono aggiunte poi alcune frecciatine sui social tra le due nuove opinioniste del reality Mediaset, mentre Davide Maggio tramite il suo portale fa sapere:

“Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega“.

LEGGI ANCHE: “Al Grande Fratello Vip solo i morti di fama”: bomba al veleno sul reality

Difficile credere che la compagna di Bonolis possa aver litigato con la sua collega per questo futile motivo, ma nel frattempo in rete non si placano le voci di un loro rapporto decisamente poco idilliaco. Appuntamento al 13 settembre dunque per scoprire se veramente le due non si sopportano oppure sarà stata solo una diceria.