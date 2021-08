Uno dei personaggi più affascinanti e amati ha rifiutato il Grande Fratello Vip smentendo la notizia della sua partecipazione al reality

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per tornare. Mancano poche settimane al 13 settembre giorno in cui (la data non è ancora ufficiale) riapriranno le porte della casa del GF Vip. La scorsa edizione, vinta da Tommaso Zorzi, ha avuto un enorme successo e il conduttore/autore capo Alfonso Signorini sta preparando un’annata che promette di bissare gli ottimi risultati della precedente. Naturalmente, tutto ruota attorno al “cast” di personaggi che animeranno la casa e che si alterneranno durante il lungo reality.

Ad oggi non c’è nulla di ufficiale, ma solo voci e indiscrezioni. Quelle che non vengono smentite possono essere anche date per vere, ma ce ne sono altre, invece, che hanno vita breve. Ad esempio, una delle ultime indiscrezioni riguardava la partecipazione di Raz Degan. Vero e proprio “mito”, sex symbol amatissimo da generazioni di donne. E’ stato un grande protagonista dell’Isola dei Famosi e qualcuno lo ha accostato alla casa del Grande Fratello Vip come partecipante d’eccezione. Si è perfino parlato del suo compenso, che dovrebbe aggirarsi sui 500mila euro.

Raz Degan smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip

Voci che sono state nettamente smentite dal diretto interessato, che con un post Instagram sulla sua pagina ufficiale ha chiuso ogni aspettativa: “Il virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante Delta-Maggio…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare…. ora basta, vado a pescare”. Parole molto dure e stizzite di Raz Degan, che lancia messaggi per nulla cifrati verso l’autore dell’indiscrezione, parlando poi di “spazzatura” e di “dignità non in vendita”.

Non si capisce se il riferimento è al programma (che sarebbe definito, appunto, spazzatura) e al compenso per la partecipazione. Di certo c’è che Raz Degan ha chiuso ogni ipotesi di partecipazione al GF Vip. E sembra strano vedere un atteggiamento così sprezzante da parte sua, che invece ha partecipato ben volentieri all’Isola dei Famosi ottenendo un grande successo che ancora lo rende così popolare…