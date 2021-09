“Ecco perchè mi sono rifatta”: l’amara verità della star di Uomini e Donne

La star di Uomini e Donne si mette a nudo e spiega il vero motivo per cui ha voluto di nuovo rivolgersi al chirurgo estetico

Manca davvero poco per rivedere in tv tutti i protagonisti di Uomini e Donne. In questi giorni la redazione ha selezionato con cura i nuovi tronisti, ma a far molto clamore sono state anche alcune indiscrezioni (poi confermate) in merito a Gemma Galgani.

La dama torinese, ormai famosissima nel programma della De Filippi, ha infatti deciso di rifarsi il look poco prima di tornare protagonista del trono over. Gemma, a 71 anni, non ha ancora trovato il suo vero amore ma non ha assolutamente perso la voglia e la speranza di innamorarsi.

E così, dopo alcune settimane di indecisione, ha fatto la sua scelta: nuova stagione, seno nuovo. L’indiscrezione era stata lanciata qualche settimana fa dalle riviste e dai siti specializzati ed ha trovato conferma nelle ultime interviste rilasciate dalla stessa Gemma. Una in particolare però ha fatto chiarezza sui motivi che l’hanno portata a tornare sotto i ferri a maggio.

Uomini e Donne, Gemma Galgani svela il motivo per cui si è rifatta il seno

Durante l’ultima chiacchierata con i giornalisti del settimanale Nuovo Tv la dama ha confessato: “Alla fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento al mio fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo“.

E così la Galgani si ripresenterà nel programma di Maria De Filippi con un decolletè nuovo di zecca, anche se lei stessa ha specificato di non aver esagerato con i ritocchi e di aver soltanto dato una “rinfrescata” al suo lato A, rendendolo simile a come lo aveva da giovane.

Per Gemma si tratta del quarto ritocco “importante” da quando nel 2010 è approdata sugli schermi televisivi in cerca del principe azzurro. L’ex fiamma di Giorgio Manetti, infatti si è prima rifatta il naso, poi ha aggiustato i denti e nel 2020 si è concessa un litfting al viso. Chissà se alla fine tutti questi “aiutini” le faranno trovare il vero amore.