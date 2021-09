Scopriamo subito se sei uno dei segni più avari dello zodiaco: meglio saperlo prima di accettare un invito a cena con te, non credi?

Ci sono tanti modi di essere avidi: di tempo, di felicità, degli altri. C’è un solo modo di essere avari: di soldi!

Esistono persone, infatti, che al solo atto fisico di aprire il portafoglio iniziano a sudare freddo e a sbiancare in volto.

Perché? Ma semplicemente perché l’idea di spendere soldi li fa veramente preoccupare!

Essere parsimoniosi è un conto e, ovviamente, anche essere spendaccioni non è proprio il massimo. Oggi, però, abbiamo deciso di svelare quali sono i segni zodiacali che assomigliano a Paperon de’ Paperoni.

Non sei curioso di scoprire se ci sei anche tu in classifica?

I segni più avari dello zodiaco: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Oggi abbiamo deciso di stilare una classifica veramente importante. Quella di tutti i segni più avari dell’oroscopo!

Di certo, infatti, sapere se il proprio partner è in classifica è fondamentale: c’è sempre il rischio che ti faccia pagare tutte le bollette, oltre che la cena!

Essere attenti ai soldi, frugali o parsimoniosi, non è di certo una colpa.

Ci sono persone, però, che tendono a farsi venire i sudori freddi quando si tratta di spendere soldi, anche se ne hanno veramente tanti.

Capita spesso, e soprattutto, a tutte quelle persone che di soldi ne hanno in abbondanza: avete presente Paperon de’ Paperoni?

Dagli influencer nostrani, che fanno chiassose raccolte fondi piuttosto che donare silenziosamente i soldi che millantano di avere, al tuo migliore amico che non ha mai i cinque euro per la pizza (ma che poi va in vacanza in Sardegna), gli avari sono ovunque.

Sei pronto a smascherarli insieme a noi?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro, nonostante la loro generosità e bontà d’animo, possono essere veramente aridi.

La loro è una mentalità da formichine: mettono da parte più soldi possibile e non riescono veramente ad immaginare di… beh, doverli spendere!

Per quanto sono poi prodighi di regali e non si fanno problemi a pagare anche per gli altri, possiamo assicurarvi che i nati sotto il segno del Cancro spesso si pentono dei soldi che hanno “sprecato“.

Per loro, risparmiare, è fondamentale per stare tranquilli!

Capricorno: quarto posto

Anche il Capricorno è decisamente parsimonioso… al limite dell’avaro vero e proprio! Il Capricorno, infatti, è uno di quei segni che porta un enorme rispetto ai soldi.

Per loro, meglio tratti il denaro e meglio lui tratterà te: ecco perché non li lasciano di certo “andare” tanto facilmente!

Il Capricorno è un segno che divide a metà ogni conto, che sta attento ad ogni spesa e che non si fa di certo problemi a chiedere indietro il denaro.

Insomma: se andate a cena con lui, occhi, orecchie e portafogli aperti!

Vergine: terzo posto

La Vergine è un segno che ha fatto del risparmio la sua vera e propria bandiera. I nati sotto questo segno sono avari quasi per definizione: trovano nel conforto dei soldi quello che gli manca nei rapporti con gli altri!

Non è “semplicemente” avarizia, quando la volontà di avere sempre una rete di sicurezza e qualcosa che non può tradirli.

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che crede che il denaro riuscirà a riempire i suoi buchi emotivi e che, sicuramente, le permetterà di avere sempre un piano B pronto.

Insomma: non chiedete alla Vergine di spendere i suoi soldi. Li mette da parte per il suo futuro, quando vorrà andare a vivere in Argentina!

Ariete: secondo posto

Se volete sentire parlare di problemi di soldi, vi invitiamo ad uscire con un nato sotto il segno dell’Ariete.

A sentire questo segno, i soldi sono sempre un problema visto che non li ha mai! Non può pagarsi la birra se lo invitate a uscire ed ha sempre qualche scusa pronta per farsi offrire la cena.

Spesso e volentieri, però, vedete nelle sue stories di Instagram che è riuscito ad andare a fare un weekend in una città europea o che si concede spesso cene a ristoranti stellati.

Ma come fa?

Semplicemente, l’Ariete è un segno veramente molto avaro: tiene i suoi soldi incredibilmente da conto e li usa solo quando è necessario.

Se può farvi pagare qualcosa, dateci retta: l’Ariete ve la farà pagare tutta! Sono persone che si tirano sempre indietro al momento del conto e che fanno di tutto per non tirare fuori il portafoglio (anche dimenticarlo a casa!).

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più avari dello zodiaco

Ebbene, cari amici della Bilancia, dovete riconoscerlo. I più avari dello zodiaco siete proprio voi!

Non importa quanto cerchiate di negare o di nascondervi dietro un dito: sappiamo bene che per voi il portafoglio è veramente intoccabile!

La Bilancia, infatti, è un segno estremamente frugale… tanto frugale che ci ha fatto venire il dubbio che sia, in realtà, semplicemente avaro!

Anche se potrebbe permettersi di spendere soldi, la Bilancia cerca sempre e comunque di risparmiare. Prende cibi o cose da bere sempre tra le meno costose, divide il conto quando sa che ha speso tanto oppure paga solo per sé quando ha preso un sorso d’acqua.

I nati sotto questo segno sono capaci di chiedere prestiti anche quando hanno soldi in banca ed un lavoro stabile. Non si vergognano a farsi elargire denaro, da amici, parenti o dallo Stato, se solo possono farlo!

Per la Bilancia, risparmiare e mettere da parte è fondamentale. Che cosa se ne facciano, poi, di tutto questo denaro è veramente un mistero!