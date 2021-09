Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali più inaffidabili: meglio sapere chi hai vicino, soprattutto nel momento del bisogno, no?

Ci sono delle persone che, nel momento della crisi o della difficoltà, spesso non si fanno vedere e ti lasciano da solo ad affrontare le intemperie.

Altre persone, invece, non riescono a rispettare un impegno, una scadenza oppure un semplice orario.

Non vorresti sapere chi sono queste persone prima di metterti in una posizione vulnerabile vicino a loro?

Ah, aspetta: c’è la nostra classifica dell’oroscopo di oggi a darti una mano a capire chi è inaffidabile!

I segni zodiacali più inaffidabili: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Capita a tutti, prima o poi, di venire meno ad un impegno o alla parola data. Non si tratta di certo di cattiveria o di poca voglia di aiutare gli altri ma, spesso e volentieri, del fatto che si mette al primo posto il proprio interesse.

Ci sono persone, però, che fanno di questo atteggiamento un vero e proprio… affare di tutti i giorni!

Di chi stiamo parlando? Ma delle persone inaffidabili!

Ci sono numerosissime persone, anche nella tua vita, che non sono affidabili: magari perché non hanno mai imparato ad esserci per gli altri oppure perché… semplicemente sono distratte!

Non vorresti sapere, a prescindere, quali sono i segni a rischio di inaffidabilità e in che cosa sono inaffidabili?

Scopriamolo subito con la nostra classifica di oggi dell’oroscopo: ecco le prime cinque posizioni!

Pesci: quinto posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono delle persone quasi sempre decisamente inaffidabili. Non sono neanche cattivi ma semplicemente molto smemorati ed anche completamente distaccati dalla realtà… quella dove viviamo tutti noialtri!

Un nato sotto il segno dei Pesci, semplicemente, si dimenticherà dei vostri impegni, degli appuntamenti e delle ricorrenze e se se ne ricorderà sarà solo molto tempo tempo.

Sono persone che vivono in un mondo di fantasia (e sono anche molto concentrate su sé stesse): meglio fare attenzione con loro!

Cancro: quarto posto

Anche se non gli piacerà di certo sentirselo dire, i nati sotto il segno del Cancro sono delle persone abbastanza inaffidabili.

Certo, se siete loro amici o persone che amano sarete sicuramente protetti ed amati: il Cancro non risparmia certo sui sentimenti!

Quello che non sapete, però, è che il Cancro è uno dei segni più pigri e indolenti dell’oroscopo. Se può prendersi del tempo per sé… potete stare tranquilli che se lo prenderà!

Non potete fare tanto affidamento su di loro… fuori di casa (e a volte neanche dentro casa loro!).

Bilancia: terzo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono inaffidabili in un campo piuttosto particolare: quello delle relazioni umane!

La Bilancia, infatti, è un segno incapace di darvi la sua vera opinione sugli altri, poco importo di chi si stia parlando.

La loro inaffidabilità emerge sempre quando ci sono altre persone intorno. Magari ha sorriso e chiacchierato con una persona per tutta la sera per poi rivelare, dopo anni addirittura, che la detesta cordialmente. Se la Bilancia si comporta così con gli altri, come fate a sapere cosa pensa davvero di voi?

Gemelli: secondo posto

Anche i Gemelli non sono un segno sul quale si possa fare molto affidamento, dobbiamo ammetterlo. I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che spesso e volentieri detestano le “catene” che per gli altri sono… i semplici impegni ed incombenze della vita!

I Gemelli sono persone particolari: da soli si trovano benissimo ma appena hanno un poco di spazio per andare… si fiondano a capofitto nella vita di qualcun altro!

Questo segno è uno di quelli che un giorno c’è ed il giorno dopo magari no: cambiano velocemente idea e non si preoccupano di ferire gli altri.

I Gemelli, come tutti i segni inaffidabili, non fanno altro che pensare a sé stessi e a quello che vogliono. Spesso non lo sanno o sono divisi tra due cose diametralmente opposte. Per loro, l’inaffidabilità, è come una seconda pelle. Non riescono a farne a meno!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni più inaffidabili

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Il motivo è veramente semplice: avete mai frequentato un Ariete?

Che sia stato un amico od un fidanzato (o che lo sia ancora), un figlio, un genitore od un semplice conoscente, un Ariete si riconosce anche da lontano.

Non è assolutamente affidabile! Ritardatari oltre ogni misura, pronti a cambiare opinione dopo un secondo e dopo aver sparlato a destra e a manca di tutti gli altri e sempre pronti a lasciarvi indietro quando gli si presenta l’occasione buona.

Gli Ariete sono al primo posto di questa classifica per un buon motivo!

L’Ariete è un segno che pensa principalmente a divertirsi e divertire: non è un segno cattivo ma di certo non potete contare su di lui, neanche quando uscite insieme.

Se incontra qualcuno di “più interessante”, l’Ariete parlerà tutta la sera con l’altra persona: non è cattivo è solo… molto inaffidabile.