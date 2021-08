Dramma per ex concorrente di Uomini e donne: “lo specchio è il mio più grande nemico”. Forte dichiarazione sconvolge i fan che rimangono senza parole.

Dramma per ex concorrente di Uomini e Donne: “Non mi riconosco più”. La trasmissione più seguita di Canale 5, torna al centro dell’attenzione per dei retroscena inediti che rappresentano un vero e proprio problema per un amatissimo protagonista del programma di Maria De Filippi.

Dramma e amore a Uomini e Donne, sono di casa, ma a volte sono difficili da gestire. Il successo e la notorietà a volte, causano dei danni impercettibili all’esterno, ma che emotivamente e psichicamente lasciano dei segni che sono difficili da cancellare. Ricominciare però è sempre possibile, occorre però prendersi una pausa.

Di recente, il format è stato scombussolato da delle novità inaspettate, tre clamorosi addii saranno un tasto dolente all’interno del programma a cui i fedelissimi fan non possono più fare a meno. In ogni caso, le news non sono finite qui, c’è dell’altro.

Questa volta un ex concorrente molto amato ha dovuto affrontare una sfida difficile, una lotta con sé stesso e decide di confessare tutto ai fan.

Dramma per ex Uomini e Donne: confessione shoccante

Le sfide di ogni giorno mettono ognuno a dura prova, ma forse le più difficili da vincere sono proprio quelle che hanno a che fare con le proprie paure ed insicurezze. Spesso le preoccupazioni sono motivo di separazioni, perché causano incomprensioni, infatti è il caso di una coppia che si è detta addio sconvolgendo i telespettatori, ma la notizia del giorno è un’altra.

Si tratta di un ex tronista, Davide Donadei che rivela la più grande difficoltà che ha dovuto affrontare e che lo ha messo a dura prova.

Davide Donadei è stato un tronista nella stagione passata di Uomini e Donne. L’ex concorrente si allontana dai social, e le motivazioni del suo temporaneo abbandono sono state spiegate dall’amica Chiara Rabbi. In seguito, è stato lui stesso a rispondere alle polemiche ricevute, affermando che i perché del suo allontanamento riguardano il forte malessere che lo ha colpito

Sofferente a causa dello stress del lavoro, questa condizione lo ha portato ogni giorno a sforzi che non è riuscito a sopportare a lungo. Ha accumulato dei chili di troppo, colpevoli del suo non riconoscersi più allo specchio!

“Tutto parte nell’ottobre dell’anno scorso, un mese dopo il programma. Inizio ad avere dei problemi che erano dettati da degli sfoghi in viso, delle afte in bocca, alcune volte mi sentivo tanto debole e avevo il cuoio capelluto sempre arrossato, iniziavo anche a perdere capelli. Mi sono stati prescritti per quaranta giorni degli antibiotici”, racconta Davide sui social.



“Abbiamo pensato che con il caldo, il sole le cose si sarebbero sistemate. E devo dire la verità, qualcosa è cambiato a livello cutaneo. Avevo dei giorni si e dei giorni no. Giorni in cui ti sentivi il più bello del mondo e giorni in cui purtroppo non riuscivo a guardarmi allo specchio”, aggiunge.

Poi la decisione di sottoporsi ad esami approfonditi: “Abbiamo trovato un’insulina basale alta. Sono parametri di un pre diabete. Mi viene diagnosticato questo pre diabete. Mi viene prescritta un’ecografia tiroidea e addominale ed è stato trovato un problemino alla tiroide, e dobbiamo ancora investigare su questo”.

Nonostante ciò, grida a gran voce che non rinuncia al lavoro nel suo ristorante, ma deve prendersi una pausa dai social. Al momento non si hanno altre informazioni sull’accaduto, quello che è certo è che si augura il meglio a Davide, una pronta guarigione per un partenza positiva!