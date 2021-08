Grande Fratello Vip choc: uscita dalla casa, vita stravolta per l’ex gieffina

“Incassa cifre elevate”, ex del Grande Fratello adesso farebbe l’escort: l’indiscrezione farà molto discutere, ma si tratta solo di voci

Mentre il Grande Fratello Vip si appresta a tornare con la sua sesta edizione (appuntamento il 13 settembre) da qualche giorno gira una voce su una delle ex partecipanti al super reality di Canale 5. Secondo quanto diffuso da Dagospia, il giornale online di Roberto D’Agostino, ci sarebbe un’indiscrezione molto particolare riguardo un’ex concorrente.

La notizia, rilanciata dal portale Biccy.it, va sicuramente presa con le molle: ma se confermata sarebbe a dir poco clamorosa. A quanto pare, come spiegato dal giornalista Giuseppe Candela, una delle ex concorrenti della casa sarebbe diventata una escort e “lavorerebbe” in Turchia per sfuggire ai paparazzi in Italia.

Grande Fratello Vip, una ex concorrente è diventata escort? L’incredibile indiscrezione

La voce, però, è rimbalzata a Milano, dove la ragazza sarebbe stata avvistata spesso. Di chi si tratta? Ovviamente è mistero fitto sulla sua identità, ma la donna potrebbe avere dei contatti a Milano e nasconderebbe la sua attività di escort con quella di influencer, ben visibile sui social network e in particolare Instagram. In realtà la sua nuova vita sarebbe quella della escort di “alto borgo”.

Imprenditori e persone facoltose tra i suoi clienti, a quanto viene sussurrato. Non è chiaro che se la donna faccia base a Milano e lavori in Turchia o viceversa. Di certo sono voci piccanti da prendere con le molle, ma se l’indiscrezione fosse confermata, sarebbe davvero una svolta clamorosa per una delle ex concorrenti della casa di Cinecittà.