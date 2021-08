La partecipazione a Vite al limite ha cambiato davvero la vita di Christina: irriconoscibile e con una nuova carriera di successo

Vite al limite è stato un programma davvero rivoluzionario: lo show americano, seguitissimo in Italia su Real Time, ha mostrato i cambiamenti ed i sacrifici di tantissime persone che soffrivano di disturbi alimentari.

Una delle protagoniste più amate dell’edizione 2014 è stata la giovanissima Christina Phillips: la ragazza è arrivata alla clinica del Dottor Nowzaradan pesando ben 317 kg e, dopo una dieta iniziale e l’intervento per il bypass gastrico è riuscita a perderne 250 kg uscendo dal programma decisamente cambiata.

Lo show le ha cambiato la vita, tanto che lei stessa aveva dichiarato in un’intervista: “E’ incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie dell’esistenza, davvero eccezionale. Prima non riuscivo a camminare, ora posso fare qualsiasi cosa, le cose semplici che per molti sembrano banali, per me sono divertenti ed immense, sembra sciocco ma è così”.

Vite al limite, l’incredibile trasformazione di Christina: ora è mamma e modella

Sono passati ormai 7 anni da quando Christina ha lasciato la clinica e cercando in rete sui suoi profili social si possono trovare alcune foto, come quella che vi proponiamo qui sopra, in cui la ragazza appare in forma smagliante e mostra un sorriso di felicità e soddisfazione.

La Phillips all’inizio di quest’anno è diventata mamma del piccolo Ethan, nato il 3 marzo, ma nonostante la gravidanza è riuscita a tenere sotto controllo il peso corporeo. Un’altra dimostrazione di quanto la sua partecipazione a Vite al Limite abbia cambiato anche il modo di pensare della ragazza.

Recentemente, inoltre, Christina è riuscita a coronare il suo sogno, ovvero quello di diventare una modella. L’ex protagonista dello show televisivo è stata ingaggiata da una casa di moda per taglie morbide: “Sono molto felice, la mattina mi alzo senza avere la sensazione di morire, è una sensazione impagabile. Ringrazio Dio ogni giorno per questo, sono fortunata ad avere una seconda chance”.