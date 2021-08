Gemma Galgani: ‘Ho un seno da ragazzina’ La foto shock dopo la chirurgia plastica

Gemma Galgani è ripassata dal chirurgo. A 71 anni, la dama di Uomini e Donne, si è fatta un regalo

Gemma Galgani è la dama più famosa del Trono Over di Uomini e Donne. Col suo fare innocente e piccante, la signora torinese ha un posto fisso nello studio da ben 11 anni.

Nonostante ancora non abbia trovato l’anima gemella, Gemma si impegna fortemente nella sua ricerca tirando fuori le sue armi migliori.

Talvolta queste non bastano e dopo un ritocco al naso fatto l’anno scorso, per questa edizione ha puntato su un altro lato del suo corpo.

Le foto in esclusiva hanno fatto impazzire il web in modo positivo e negativo, ma la dama è molto soddisfatta. Vediamo cosa ha cambiato di se con la chirurgia plastica

Gemma Galgani e le sue nuove curve: “Ero una ragazzina“

Gemma Galgani ha preso non una, ma ben due decisioni importanti e a dare la notizia ci pensa la rivista Nuova Tv.

Riccardo Signoretti, giornalista e ospite fisso di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, ha dato la notizia esclusiva sul ritocchino fatto da Gemma.

Il direttore del giornale pubblica la foto della copertina del nuovo numero e la dama torinese è completamente diversa. Indossa un body in pizzo e i connotati sono totalmente diversi.

In evidenza il titolo dell’articolo “Gemma ritocca il décolleté” e Riccardo aggiunge nella didascalia: “Ora ho il seno di quando ero ragazzina“.

La dama di Uomini e Donne ha preso questa decisione a 71 anni. Il suo obbiettivo è quello di: “Trovare il mio principe“.

Gemma si dice stanca di cercare l’anima gemella e sta cercando di rimanere giovane per velocizzare questa ricerca.

Sotto il post di Signoretti i commenti non mancano e per lo più sono negativi. C’è chi dice che si doveva rifare il cervello, chi scrive: “Sempre più ridicola” e chi ancora aggiunge: “Siamo arrivati al capolinea” con una faccia di disgusto.

Tutti in questo momento si stanno domandando come prenderà il “ritocchino” la sua acerrima nemica, ovvero l’opinionista Tina Cipollari. Già l’anno scorso l’aveva derisa per essersi rifatta il naso, adesso ha carta bianca e sicuramente non gliela manderà a dire.

Gemma Galgani è contenta di questa scelta e si sente ancora più pronta per il suo principe azzurro. Tina Cipollari attende il suo rientro nello studio di Uomini e Donne per affrontare le due nuove curve della dama torinese.

