Meghan e Harry sarebbero pronti a fare il nome del membro della royal family razzista. Il nuovo epilogo della biografia non autorizzata

Non c’è pace per l’anziana Regina Elisabetta, sempre più preoccupata per quanto sta emergendo dal libro Finding Freedom, la biografia non autorizzata scritta da Carolyn Durand e Omid Scobie. La regina ha ingaggiato uno staff di avvocati di altissimi profilo, tutti esperti nella difesa dai reati di diffamazione. Ovviamente l’obiettivo è difendere la Casa dai contenuti del “memoir” del principe Harry, il “ribelle” della Royal Family. Gli autori del libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family sarebbero pronti ad altre pungenti rivelazioni, anche se stavolta non sarebbero coinvolti i Sussex.

In pratica Harry e Meghan si sono dissociati dalle ultime accuse verso la casa, sostenendo di non essere loro gli “ispiratori” delle presunte cospirazioni contro di loro. La disputa nasce per l’aggiornamento della biografia, che uscirà oggi (31 agosto) nell’anniversario della principessa Diana, madre di Harry, morta 24 anni fa. Un aggiornamento (è un volume nuovo, in sostanza) che promette contenuti a dir poco scottanti.

Royal Family, nell’ultima edizione della biografia non autorizzata rivelazioni-bomba

Secondo il Daily Mail, il nuovo Finding Freedom svelerà altri dettagli molto “scomodi” che riguardano Bucking Palace. Si parte dal nome del membro della Royal Family che ha rivolto frasi razziste contro Meghan. L’identità di questo soggetto (non si sa se uomo o donna) è stata tenuta nascosta, e da parte della Regina ci sarebbe la ferma volontà di non far trapelare lo scomodo nome. Inoltre, il libro racconta i retroscena seguenti alla famosa intervista dei Sussex alla tv americana, con William (il fratello di Harry e anche lui figlio di Diana) infuriato.

Addirittura, sua moglie Markle, e questo sarebbe clamoroso, avrebbe invece apprezzato l’intervista-sfogo, considerandola utile per riportare chiarezza nella famiglia. Nel libro sarà spiegata anche l’assenza di Meghan ai funerali del principe Filippo. Il motivo non è ancora noto, ma pare che molti membri della Royal sarebbero stati perfino contenti dell’assenza della moglie di Harry, rimasta in California: a quanto pare per “quieto vivere”. Ma di “quieto”, nella famiglia reale, c’è ben poco…