Royal Family: il misterioso segreto di Kate e William

Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno un segreto molto importante. Si tratta di un vero e proprio mistero. Scopriamo insieme i dettagli più importanti

Da qualche tempo va di moda conoscere la residenza di ogni reale inglese. Da quando il Principe Harry e Meghan Markle hanno abbandonato la Gran Bretagna, molti siti britannici (e non solo) hanno iniziato ad occuparsi di questo argomento, che evidentemente piace molto ai loro (e ai nostri) lettori.

I due Duchi di Sussex hanno abbandonato la Gran Bretagna all’inizio del 2020, per trasferirsi inizialmente in Canada. Poi, con l’arrivo della pandemia mondiale, hanno optato per gli Stati Uniti d’America. Adesso vivono nella Contea di Santa Barbara, in California e pare non abbiano nessuna intenzione di tornare nel Regno Unito.

La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di euro, è circondata da quasi tre ettari di terreno, ha due saune, un ascensore, sedici bagni, nove camere da letto, una biblioteca molto fornita ed è stata costruita nel 2003. La classica casa dei sogni, che certamente non farà rimpiangere l’Inghilterra.

William e Kate, invece, continueranno a vivere in Gran Bretagna. La loro casa è da sempre Kensington Palace. Pare però che ci sia una residenza che da sempre è molto cara ai Duchi di Cambridge, fino ad oggi rimasta segreta. Vediamo insieme dove si trova questa residenza e perché è molto casa a William e Kate.

Il rifugio di Kate e William

Kate e William avevano un rifugio segreto, almeno fino ad ora. In questa casa hanno trascorso alcune vacanze e probabilmente anche qualche weekend, soprattutto prima dell’arrivo dei tre figli George, Charlotte e Louis. Fino a pochi mesi fa, tutti ignoravano l’esistenza di questo posto, ma adesso non è più così.

Stiamo parlando di un cottage che si trova in Scozia. Il suo nome è Tam-Na-Ghar ed è più piccolo della residenza reale londinese, Kensington Palace. La casa nella quale vive la famiglia del Principe William, infatti, è la più grande di tutte quelle presenti all’interno del condominio reale britannico. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il cottage scozzese sarebbe ancora di proprietà dei Duchi di Cambridge.

La residenza si trova nei pressi di Balmoral, il luogo nel quale la Regina Elisabetta trascorre da sempre le vacanze estive, sempre in Scozia. Pare che anche questa estate William e Kate si siano recati in questo cottage per trascorrere qualche giorno di vacanza. Al momento non esistono foto degli interni della casa.

Si sa solo che ci sono tre camere da letto ed è utilizzato dal principe e da sue moglie quando vogliono andare a trovare la nonna nel corso delle vacanze di agosto. Pare che il cottage sia stato utilizzato in passato anche per qualche fuga d’amore, ecco perché è rimasto segreto fino ad oggi. In precedenza era di proprietà di Elisabetta, la Regina Madre, morta nel marzo 2002, cinque mesi prima di compiere 102 anni. La Regina Madre era nata il 4 agosto, esattamente come Meghan Markle.

Le vacanze di Kate Middleton

I media inglesi hanno scoperto il cottage di Tam-Na-Ghar, dove William e Kate Middleton trascorrono spesso le vacanze ad agosto, nei pressi della tenuta estiva della Regina Elisabetta. Pare che quest’anno la coppia si sia recata anche in un altro posto, ma non ci sono foto perché hanno provato a tenere tutto nascosto.

Esistono, infatti, solo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, secondo le quali i Duchi di Cambridge avrebbero trascorso quattro giorni alle isole Scilly, che fanno parte del territorio inglese. Dopo questa breve vacanza, i due membri della Royal Family sarebbero andati insieme ai figli ad Anmer Hall.

Si tratta della residenza di campagna di William e Kate. La casa è stata costruita nel 1802, ha due piani ed i classici mattoni rossi inglesi. Nella tenuta ci sono ben dieci camere da letto e molti oggetti di antiquariato. Questa è la residenza estiva ufficiale di William e Kate. I due reali trascorrono ogni anno alcuni giorni di vacanza in questo posto.

Successivamente, Kate e William si sono spostati in Scozia, dove hanno passato alcuni giorni in compagnia della nonna Elisabetta a Balmoral. Poi, come abbiamo già visto, la coppia si è spostata nel cottage segreto (fino ad ora) di Tam-Na-Ghar, un vero e proprio rifugio isolato e lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.