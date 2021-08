Lutto per Simona Ventura, il messaggio da brividi nelle sue stories di Instagram. ‘Non smetto di sorridere pensandoti’

Perdere una persona cara comporta da sempre un dolore grandissimo. Non fanno eccezione i vip che ultimamente, grazie anche alla potenza dei social, hanno la possibilità di sfogarsi pubblicamente quando un evento drammatico li colpisce.

Simona Ventura, ad esempio, ha perso da qualche ora una delle sue migliori amiche e compagne di vita più fedeli. Sabrina, così si chiamava la donna, era uno dei punti fermi della vita della presentatrice e, ironia della sorte, è venuta a mancare proprio quando stava per arrivare il suo compleanno.

Dolore fortissimo per familiari ed amici stretti come la Ventura che tramite il suo profilo Instagram ufficiale ha mandato un ultimo saluto alla sua amica speciale.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: SIMONA VENTURA SGANCIA LA BOMBA: TUTTO QUELLO CHE NON HA MAI DETTO SU MARA VENIER E BARBARA D’URSO

Simona Ventura distrutta dalla morte di Sabrina: “Avrei voluto festeggiare il tuo compleanno”

“Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia – ha scritto Simona -. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”. L’addio della showgirl alla sua amica era corredata di una foto insieme a Sabrina, donna definita “bella e solare”.

In una seconda storia invece Simona ha postato una foto in cui Sabrina era a cena con lei, con il suo compagno Giovanni Terzi e con altri amici. “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. Così ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre”. La presentatrice non ha poi aggiunto altri dettagli sulla scomparsa della sua amica.

Periodo davvero complicato per la Ventura che, recentemente, ha scoperto anche che il suo compagno soffre di una grave malattia. Giovanni Terzi, infatti, ha raccontato di essere stato colpito da una delicata malattia ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica.

LEGGI ANCHE: SIMONA VENTURA, NOZZE A SORPRESA CON IL COMPAGNO DI UNA VITA. CHI È GIOVANNI TERZI?

Una malattia ereditaria, che ha colpito anche sua madre ed è stata la causa della sua morte. Il giornalista sta seguendo una cura a base di cortisone ma è fortemente preoccupato dal Covid: se dovesse essere contagiato dal virus potrebbe anche non farcela.