Milly Carlucci, clamorosa decisione della Rai: è ufficiale

Manca poco all’inizio della nuova stagione di Ballando Con Le Stelle e la Rai ha annunciato una novità su Milly Carlucci

Manca ormai circa un mese e mezzo all’inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle. Lo show condotto dalla stacanovista Milly Carlucci è un must del sabato sera degli italiani e ripartirà il 16 ottobre in prima serata su Rai 1 con tantissime novità.

Non è più un mistero, infatti, che la nuova edizione del programma non conterà con la presenza del ballerino Raimondo Todaro, passato alla concorrenza dopo tantissime polemiche social tra lui e la Carlucci.

In questi giorni si mormora tanto di chi farà parte dello show: tantissimi i nomi accostati alla trasmissione Rai che vedrà sicuramente tra i protagonisti Marco Castoldi (in arte Morgan). Ma le novità che riguardano Milly non sono finite qui perchè la Rai ha in serbo un’altra sorpresa per lei.

Milly Carlucci, la Rai le dedica uno speciale: quando andrà in onda

La conduttrice televisiva, infatti, sarà protagonista di una delle ultime puntate di Techetechetè, il format Rai che riporta in onda i momenti storici della nostra televisione. Amatissimo dal pubblico, il contenitore terminerà però tra pochi giorni e la puntata del 6 settembre sarà incentrata completamente su una delle showgirl più longeve della tv italiana.

La Carlucci, infatti, vanta un palmares incredibile di successi televisivi: dai programmi con Renzo Arbore, passando per Giochi Senza Frontiere e Scommettiamo Che, fino ad arrivare ai recenti Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato. Sono solo alcuni degli show presentati da Milly che verranno sicuramente ricordati in questo appuntamento speciale.

Oltre alla puntata dedicata alla Carlucci il contenitore della Rai subirà anche un altro piccolo cambiamento: secondo quanto riportato dal sito davidemaggio.it è in arrivo uno speciale dal titolo “Il bello della diretta” che raccoglierà una serie di “papere storiche”: si va dagli errori di Mara Venier e Raffaella Carrà a quelli di Antonella Clerici. Appuntamento al 1 settembre.