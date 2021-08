Volano stracci: la famosa showgirl attacca l’amatissima conduttrice Mediaset

La conduttrice riceve l’ennesimo attacco, è sotto l’occhio del ciclone a causa dell’ultima polemica in corso, e stavolta è la famosa showgirl a sferrare il colpo

Barbara D’Urso e il gossip non smettono di andare a braccetto: scatta l’ennesima polemica! Per la conduttrice c’è sempre una discussione di mezzo, ma ormai la seguitissima Barbarella ci ha fatto l’abitudine, il pettegolezzo non la spaventa.

Barbara è tra le conduttrici più seguite di Canale 5. Specialmente nell’ultimo periodo è stata protagonista della notizia che affermava il suo del presunto addio alla Mediaset, voci di corridoio che però hanno finito per essere molto più pesanti del previsto. Infatti, Barbara avrà un nuovo destino, l’azienda decide ufficialmente le sue sorti.

In ogni caso, la conduttrice continua ad essere un punto di riferimento costante per i telespettatori che seguono quotidianamente i suoi programmi. E’ un volto che ha raggiunto quella familiarità tale da essere indispensabile per il pubblico a casa, ragione per la quale sarebbe molto strano non vederla più in tv con una certa frequenza.

Al centro del gossip però questa volta non ci sono solo i suoi programmi, ma un attacco nel vero senso della parola alla sua persona. Ecco la verità dello scontro tra Barbarella e un noto personaggio tv.

Barbara D’Urso vittima di un durissimo attacco

Di recente, la conduttrice è stata protagonista di un’altra polemica che ha coinvolto anche il figlio, destando non poche discussioni che hanno coinvolto anche altri professionisti del settore, ma non è finita qui. Una showgirl molto seguita negli anni novanta ha fatto delle dichiarazioni per niente simpatiche nei confronti della D’Urso.

Si tratta di Nathaly Caldonazzo!

Nathaly Caldonazzo, classe 1969, è un’attrice e showgirl italiana che negli anni Novanta diventa nota sia per la sua relaziona con Massimo Troisi, durata fino al 1992 alla morte dell’attore, ed ha raggiunto l’apice del successo con il suo ruolo di Primadonna e ballerina nella compagnia del Bagaglino.

Di recente è tornata alla ribalta partecipando a format di diverso genere rispetto ai suoi inizi e il resto della carriera contraddistinta da film e teatro, infatti è stata una concorrente del programma Temptation Island Vip. Concorrente insieme al compagno Andrea Ippoliti, che è ormai ex perché la relazione non è andata a buon fine, e sono usciti separati dal reality.

Nathaly attacca Barbara D’Urso in un commento su Instagram. Tutto accade quando una fan le dice in un commento che lei sarebbe stata molto più brava a condurre al posto di Barbara D’Urso, affermazione alla quale risponde “Anche Tu!”. In questo mondo, insinua che chiunque sarebbe stato più bravo della conduttrice partenopea, ma non finisce qui.

La Caldonazzo conclude il discorso affermando che le è bastato essere ospite nei suoi programmi, indicando di non volerci tornare più! Eppure la showgirl è stata sua ospite più volte, che sia successo qualcosa dietro le quinte? Niente è stato accertato, ciò che è chiaro è la volontà di Nathaly a non voler più tornare da Barbara!